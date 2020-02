Paralización inminente de las obras de la autovía

El Estado nacional todavía no resolvió el proceso de expropiación de terrenos a la vera de la Ruta 12, por lo que las obras de la autovía están cerca de quedar paralizadas. Sin que se pueda avanzar con los trabajos en un tramo extenso, las tareas en algunos sectores puntuales están cerca de terminar.

De esta manera, se espera que en menos de un mes ya no haya frentes de obra activos, paralizándose las tareas al menos hasta que se definan las cuestiones administrativas. Aun iniciando el proceso de expropiación, es incierto el tiempo que podría demandar la negociación con los propietarios de las porciones de terreno estipuladas en el plan inicial. En tanto, una opción que puede achicar los plazos es la modificación del proyecto para que la autovía tenga el mismo ancho en toda su extensión, pero por el momento no hubo respuestas concretas al respecto.

Mientras tanto, siguen con algunos trabajos puntuales. Hoy, entre las 7 y las 18, realizarán tareas entre el cruce con la avenida Maipú y el acceso al barrio Pirayuí, donde no hay expropiaciones previstas.