Basural: juntaron firmas y alistan manifestación para el inicio de las sesiones

Pobladores autoconvocados de San Luis, que están en contra de un proyecto para realizar en el paraje Pontón un relleno sanitario con los residuos urbanos, volvieron a expresarse como todos los jueves. Pero, a diferencia de las semanas anteriores, en esta oportunidad no se manifestaron frente al edificio municipal. “Esta vez nos juntamos a las 19, pero nos dividimos en grupos para continuar con la recolección de firmas”, explicaron desde el citado grupo de pobladores a El Litoral.

Tras lo cual indicaron que “hoy más que nunca necesitamos ser agentes multiplicadores de información”. Sobre esto, destacaron que “intentan confundir a la población con determinadas publicaciones en las redes, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que no estamos en contra del tratamiento de los residuos, sino de la forma y en el lugar en que pretender hacerlo”.

Asimismo, adelantaron que el domingo venidero se concentrarán frente al recinto del cuerpo deliberativo. De esta forma, se manifestarán en la inauguración del período de sesiones ordinarias.

Es que en la citada ceremonia estarán presentes el intendente, el vice y los concejales. “Y el objetivo es que todos puedan escuchar nuestros argumentos de por qué no queremos el relleno sanitario”, aseveraron.