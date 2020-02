Tras persecución, narcos abandonaron un auto con más de media tonelada de droga

Incautado. El millonario cargamento que fue confiscado ayer a la madrugada. No hay detenidos.

Prefectura Naval secuestró un automóvil cargado con más de media tonelada de marihuana tras una intensa persecución por la ciudad de Corrientes que culminó en el barrio Popular. El conductor logró darse a la fuga. Se pudo constatar que el vehículo fue robado en la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó ayer a la madrugada, alrededor de las 3.20, cuando la fuerza tomó conocimiento acerca de un sujeto que conducía un vehículo Toyota Corolla color gris, patente JCO021, que estaría trasladando estupefacientes por la Ruta Nacional Nº 12.

Inmediatamente se dirigió un móvil de Prefectura, cuyos efectivos lograron divisar el vehículo 1.000 metros antes del control Policial Nº 1 (ubicado en el ingreso a esta ciudad capital, sobre Ruta 12), y se inició un seguimiento visual. El vehículo evadió ese control policial, sumándose en forma de colaboración al seguimiento personal de la Policía de Corrientes, alertados mediante aviso radial. En ese momento el automóvil en cuestión se perdió de vista; no obstante ello, se continuó la persecución y se implementó un operativo cerrojo, hallándose momentos más tarde el Toyota volcado y abandonado en una zanja de la calle Abrevadero, entre Morse y Fray C. Rodríguez del barrio Popular.

Se realizó la inspección y prueba orientativa narcotest, que arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana), poniéndose en conocimiento el doctor Omar Herrera, titular de la Secretaría 6 del Juzgado Federal 1 de esta ciudad, quien ordenó el secuestro del estupefaciente y el rodado marca Toyota Corolla, dominio colocado JCO 021 (patente radicada en Esperanza, Santa Fe) el cual se constató que no correspondía al vehículo en cuestión acorde a la cédula verde hallada en el vehículo, cuyo número de chasis y motor coinciden con el dominio “ISS755” radicado en el barrio de Constitución, Caba, con pedido de secuestro vigente.

Se confiscaron 807 paquetes que hicieron un peso total de 618,305 kilos.

La marihuana fue valuada en $61.533.713,60. En tanto que el vehículo, en $490.000.