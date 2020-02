Colectivos: el servicio será normal hoy, tras el pago de sueldos a choferes

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes confirmaron aEl Litoralque el servicio de transporte urbano de pasajeros en el día de hoy se prestará normalmente, tras el levantamiento de la medida de fuerza que había sido convocada para hoy, como consecuencia de la falta de pago de los salarios a los choferes.

Luego de la medida de fuerza que había sido convocada para hoy por la UTA Corrientes, por la falta de cumplimiento del pago del salario del mes de enero, José Luis Sabao, uno de los delegados de los trabajadores, promediando la tarde de ayer confirmó aEl Litoralque “hemos levantado la medida de fuerza que habíamos convocado, ya que los empresarios realizaron el depósito correspondiente de los haberes del mes de enero”.

Se debe considerar que los trabajadores del sector en la jornada del miércoles realizaron una presentación ante la Dirección de Trabajo de la Provincia para asentar que si la empresa no abonaba ayer los salarios del mes de enero realizarán asambleas en la jornada de hoy de 11 a 13 y de 19 a 21 horas, implicando en consecuencia el cese del servicio, ya que las unidades no circularían en la ciudad.

En tanto, sobre los pagos en tiempo y forma desde el sector también aclararon que “algunos compañeros siguen reclamando algunas diferencias en los montos que perciben, ya que algunos de ellos todavía no comprenden que en los meses anteriores los montos eran un poco más elevados, dado algunos pagos retroactivos que venía realizando la empresa por algunos conceptos impagos”, dijo Sabao.

En lo que respecta a paritarias, Sabao señaló también aEl Litoralque “todavía no avanzamos en nada en relación al 2020. Pero estamos aguardando una reunión a nivel nacional de la UTA que llevarán a cabo el 12 de febrero donde deben consensuar el pago del 18,3 por ciento que nos deben del año pasado. Y en el caso de que a nivel nacional se arregle ese monto, comenzaremos a solicitar que se pague ese importe también acá porque es lo que corresponde”.

Por último, el delegado comentó aEl Litoralque también avanzarán en un reclamo para todo el sector de un monto que rondaría los 2.500 pesos que corresponden a un descuento que le realizaron los empresarios durante una jornada de asamblea del mes de diciembre. “Vamos a reclamar por este descuento que nos hicieron, sin tener en cuenta que la medida está asentada en los estamentos correspondientes”, aseguró.