Crimen en inquilinato: con un solo detenido, advierten que el caso puede quedar impune

Solo un brasileño queda detenido por el abuso sexual y femicidio de Irina López de 15 años, ocurrido a principios de enero de 2018 en la pieza de un inquilinato del barrio San Marcos. Se trata de Wenderson de Souza. Es que el pasado 20 de diciembre se declaró la falta de mérito para Marcos Rey Silva Jr., procesado y detenido por el delito de violación seguida de muerte agravado por la edad de la víctima.

“El 26 de febrero de 2019 la jueza nos dijo en la resolución Nº 61 que había suficientes elementos para vincular a Marcos Rey Silva Jr. en carácter de autor. Meses después ingresó la pericia de ADN. Se cotejó muestras de saliva del detenido con el hisopado anal y vaginal a la víctima. El resultado fue que coincidió en un 92,2% con Marcos Rey. La fiscal entendió que no es un porcentual suficiente. El rastro seminal coincide con la saliva de Rey. Apelamos porque no convalidamos la falta de mérito”, dijo el abogado querellante Alberto Pischeda.

“Que se haga una pericia nueva. Solicitamos la prórroga de la instrucción. En tanto presentamos la casación a los liberados por encubrimiento”.

“La jueza le otorga falta mérito y él estuvo en la pieza y la accedió. La hermana de la víctima en Cámara Gesell dice que eran dos los que estaban con Irina en el dormitorio. El violador está en la calle”, afirmó el doctor Pischeda.

“Eran seis hombres y una mujer los detenidos cuando se inició la investigación. Ahora queda uno. Cuatro hombres fueron beneficiados con la falta de mérito. Se los acusaba de encubrir el delito. Decían que no habían visto nada. En los testimonios acordaron mentir para cubrir a Marcos Rey, que ahora salió en libertad.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el martes 2 de enero de 2018, cerca de las 15.30 en un inquilinato situado en Honduras, entre La Paz y Maipú, del barrio San Marcos, donde la Policía halló a Irina Daiana López (15) sin vida.