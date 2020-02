La térmica llegó a 48º, volvió a crecer el consumo energético y seguirá el calor

Continuando con la tendencia de la última semana, la jornada de ayer fue agobiante con una temperatura cercana a los 40º y una térmica bastante superior. Ya desde la mañana temprano se podía advertir un gran nivel de humedad que volvió el día caluroso y sin alivio.

Según los datos del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), la temperatura máxima de ayer fue de 37º, mientras que la sensación térmica trepó hasta los 48º.

Aunque por la mañana este registro ya superaba los 40º, el pico de temperatura se dio durante la siesta, poco después del mediodía. Con cielo despejado, el sol se hizo sentir en la ciudad y la jornada se convirtió en una de las más calurosas en lo que va del año, aunque no marcó un récord por apenas algunas décimas.

El intenso calor volvió a generar un importante crecimiento en la demanda eléctrica en la provincia. Así, tras el descenso que hubo el jueves, ayer el registro fue de 697 MW a las 14.30. Aunque el récord marcado hace pocos días superó los 700 MW, la marca de ayer representa también una de las más altas de los últimos tiempos, impulsada sobre todo por el uso de los aires acondicionados.

Se espera que en los próximos días se mantengan las altas temperaturas, a pesar de que podría haber un leve desmejoramiento de las condiciones del tiempo durante el fin de semana y en las jornadas subsiguientes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas se ubicarán cerca de los 35º, con una proyección de la sensación térmica nuevamente por encima de los 40º.

En tanto, aunque las probabilidades no son muchas, entre hoy mañana se darían algunas tormentas y chaparrones en esta parte del país, pero no representarían un descenso en la temperatura. Luego, para la semana que viene, se esperan también algunos días inestables.

Apagón nocturno

Sobre el final de una jornada agobiante y con un incremento en el consumo eléctrico, cerca de las 21 se registró la salida de funcionamiento de equipos del sistema energético que afectó a cinco centros de distribución de la Dpec, con lo cual varios barrios se quedaron sin luz. Según informó la Dpec, “a las 20.54 quedó fuera de servicio el Alimentador Sarmiento. Afecta a los centros de distribución Nº 3, 10, 7, 16, 13 y parte del CD 2”. A las 21.55 comenzó a normalizarse el sistema.