El río comenzaría a recuperar su caudal en abril

El Instituto Nacional del Agua (INA) dio a conocer un estudio sobre las condiciones climatológicas e hidrológicas para los próximos tres meses. Así, en lo que queda de marzo y durante todo abril y mayo se esperan algunos cambios leves.

Con respecto a la situación del Paraná, que mantiene un nivel muy por debajo del habitual, señalaron que hasta mediados de abril no sufriría cambios significativos. Luego, a partir de la segunda quincena del mes que viene, se espera que el río comience a recuperar su caudal.

El proceso será paulatino y no llegaría a su altura normal hasta junio, cuando recién lograría normalizarse.

El río marcó ayer 2,5 metros y, aunque creció levemente en comparación con los últimos meses del año pasado, la tendencia sigue siendo en bajante con algunas variaciones no muy pronunciadas.

En cuanto a las precipitaciones, desde el INA señalaron que en esta parte del país no se esperan registros de lluvias muy elevados, por lo que las condiciones estarán dentro de los promedios habituales para los meses incluídos en el informe que se dio a conocer ayer a través del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).