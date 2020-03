Luchar contra el covid-19, una responsabilidad de todos

Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

Especial para El Litoral

La lucha contra esta virosis es desigual y despareja. Un enemigo desconocido en sus características patógenas salió a diezmar al mundo tomándolo de improviso e inerme. No era desconocida su existencia para los virólogos e infectólogos, pero si el poder destructivo que podía alcanzar en algún momento. Sólo se consideraban significativos otros coronavirus (Sars y Mers). Pero a fin de año llegó el denominado covid-19 y nadie vio venir a ese enemigo.

En el momento de su infección al hombre pasa desapercibido no dando síntoma alguno que hiciera presumir su acción patógena. Por lo que se supone que a partir de entonces comienza su dispersión infectando a hombres y su ambiente. Esta etapa de ataque y transmisibilidad se presume estimativamente en horas y pocos días (2-3). ¿Cuánto daño ha hecho durante este tiempo es especulación, por cuanto a partir de los primeros síntomas el virus continúa dispersándose, y durante cuánto tiempo? Se ha comprobado que pacientes que fueron dados de alta con pruebas negativas, al cabo de un corto lapso se volvieron serológicamente positivos. ¿Estos pacientes siguieron dispersando covid-19? Todo el planteo encierra incógnitas de capital importancia y necesario esclarecer.

Si a partir de lo señalado tenemos una serie de datos desconocidos en su magnitud y virulencia, estamos todos obligados a actuar en consecuencia.

Acá no son aceptables medidas laxas. La lucha es sin cuartel para vencer al enemigo de todos. No hay raza, religión, credo, razones políticas o de cualquier otro tipo que impidan luchar para salvar al hombre y a la humanidad. No actuar en consecuencia sólo llevará al fracaso con un ingente costo social y económico. La clave está en interceptar u obstruir las vías de contagio, sea de cualquier tipo, disponiendo una cuarentena amplia por los motivos aludidos. Sólo así, eliminando la fuente de contagio y las facilidades para su dispersión se estará actuando racionalmente. No se debe perder tiempo con especulaciones que no observen interceptar eficazmente las vías de transmisión viral.

De manera tal, al disminuir la carga viral y su transmisibilidad, estaremos dando tiempo al equipo de salud e investigadores a comprobar el resultado terapéutico con los antivirales en experimentación y lograr a breve plazo con la anhelada vacuna contra covid-19.

La comunidad debe comprender que ante la “inundación” de información, desde benévola hasta tremendista, debemos emplear un criterio equilibrado. No todo es malo, no todo es bueno. Hay un gradiente interpretativo. En esta hora debemos pensar y actuar en la lucha eliminando el coronavirus con su carga mortal, dándole tiempo a los médicos e investigadores alcanzar los recursos para un tratamiento y prevención eficaces.



El autor es médico y doctor en Medicina; profesor honorario de Medicina (UBA), miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, presidente la Sociedad Argentina de Patologias Regionales y Medicina Tropical (AMA), ex profesor titular de Infectología (Unne), ex director investigador del Instituto de Medicina Regional (Unne).