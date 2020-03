Covid-19: nutrición para fortalecer el sistema inmune

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

Se recomienda llevar una alimentación basada en nuestras Guías Alimentarias (2016) donde predominen principalmente las frutas y los vegetales ya que con ellos se aportan sustancias antioxidantes y micronutrientes esenciales para el funcionamiento de las diferentes vías del sistema inmune.

Tanto la vitamina C, como el resto de las vitaminas, minerales, oligoelementos, sustancias antioxidantes como los polifenoles y los betacarotenos, ácidos grasos saludables como los Omega-3 y la fibra son elementos básicos para un cóctel de salud.

Se recomienda

l Consumir cinco raciones de frutas y vegetales al día.

l Elegir cereales integrales, es decir, panificados y pastas ricas en fibra.

l Consumir semanalmente de forma equilibrada carnes (vacuna, pollo, pescado) preferentemente con distribución en términos de 3 veces/semana carne vacuna, 2 veces/semana pollo y 2 veces/semana pescados.

l Consumir legumbres en todas sus variedades como lentejas, porotos, garbanzos (según las recomendaciones 2-3 porciones semanales);

l Consumir diariamente lácteos descremados (en forma de quesos, yogures y leche) y mantener la ingesta de huevos en términos de 3 unidades por semana.

l Reducir la ingesta de azúcar, gaseosas, golosinas, postres y productos de copetín.

l Disminuir el uso de sal de mesa para condimentar los alimentos.

l Controlar la ingesta de alcohol manteniendo un consumo responsable.

l Ingerir diariamente entre 2 a 2.5 litros de agua segura al día.

l Realizar actividad física domiciliaria al menos media hora al día: implementar el uso de bicicletas fijas, caminadores, clases online de aerobics o baile.

Compras en el supermercado

La pandemia nos enfrenta a posibilidades más esporádicas de poder asistir a los supermercados a realizar las compras, ¿qué debemos elegir?

Sin dudas encabezan la lista de prioridades los vegetales y las frutas por su composición química alta en antioxidantes, vitaminas y minerales.

Los huevos y las carnes constituyen un punto importante en las listas de prioridades por su alto contenido de proteínas, hierro y vitamina B12.

Los panificados integrales por su alto contenido de fibras que ejercen una función prebiótica junto con los lácteos descremados especialmente aquellos fortificados con probióticos refuerzan el sistema inmune a nivel intestinal.

Los enlatados que actualmente están siendo muy elegidos por la población a causa de su practicidad y conservación a largo plazo no representan las opciones más saludables dado la mayoría de ellos se conservan en salmuera por lo tanto aumenta el aporte de sodio al organismo, efecto no deseado en aquellas personas con enfermedades crónicas no transmisibles que son uno de los grupos más vulnerables ante el COVID-19, sin embargo algunos de ellos como las ensaladas enlatadas y el atún al natural representan alternativas positivas.