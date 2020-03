La Anses informó los pasos para tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia

La Anses informó quiénes estarán alcanzados por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 dispuesto por el Gobierno nacional y cuáles son los requisitos y el trámite que habrá que hacer para contar con la asignación que se cobrará durante el mes de abril.

El bono extraordinario, explicó el organismo, será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y tengan entre 18 y 65 años de edad.

A su vez, podrán contar con la asignación siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.

Aún así, el IFE será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Para las familias que cobran estas asignaciones no será necesario ningún trámite, ya que el dinero se acreditará automáticamente en las cuentas que ya poseen, pero los no registrados deberán inscribirse en una aplicación que estará disponible en los próximos días.

Al respecto, la Anses precisó que el trámite será completamente digital y que no será necesario concurrir a ninguna oficina, sino completar un formulario en la web de la Anses con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro. Quienes vivan en zonas más alejadas de los centro urbanos o estén en situación de mayor informalidad se dispondrán mecanismos alternativos. (EN)