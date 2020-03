Matías Lescano: “Nos sorprendió a todos”

El ex jugador de San Martín de Corrientes, Matías Lescano está en España donde juega para Afindén, en Liga EBA, la cuarta categoría del básquet en ese país. “Me encuentro en Zaragoza cumpliendo la cuarentena con mi familia. La situación es complicada pero hay que tener paciencia. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que por lo menos será hasta el 12 de abril”, relató sobre cómo afecto el Covid-19 a España.

El cordobés de 40 años contó: “En un principio subestimaron al virus y se fue metiendo en todos lados y fue más grande de lo que todos creían. Nadie esperaba que esto pudiera ser tan grande, nos sorprendió a todos. Los hospitales están llenos. Es bueno para el mundo ver lo que pasó en Italia y España para actuar rápido, espero no pase en Argentina lo que está pasando acá”, deseó el ex capitán del “rojinegro”.