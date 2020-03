El martes no habrá recolección de residuos en Corrientes

El feriado nacional del 2 de abril se adelantó al 31 de marzo. Es por ello que la Municipalidad anunció cómo funcionarán sus servicios durante la jornada.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad el lunes, y el martes no habrá servicio por el feriado nacional, por lo que se solicita a la población no sacar los residuos ese día.

Cabe recordar que el servicio de recolección diferenciada en los barrios Los Profesionales y Juan de Vera están suspendidos, y los puntos verdes cerrados.



MERCADOS MUNICIPALES

Los mercados municipales de Abasto y Productos Frescos permanecerán abierto el día lunes, mientras que el martes, no funcionarán por el feriado nacional. Cabe aclarar que el martes 31 se realizarán las Ferias de la Ciudad en la Plaza Libertad y en Plaza los Amigos. Se recuerda a los asistentes mantener la distancia con los feriantes, y entre sí, y no tocar los productos.



DEFUNCIONES Y CEMENTERIOS

Se atenderá con una guardia de urgencias, exclusivamente para trámites de inhumación y traslado de personas recién fallecidas, en días hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18, así como los sábados, domingos y feriados, de 10 a 17, en la oficina de la Dirección General de Defunciones ubicada en calle 25 de Mayo 1132.

Sólo se podrá acceder a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro, de Laguna Brava, por sepelios. El mismo funcionará todos los días de 8 a 18, y se permitirá el ingreso de a tres personas por familia, manteniendo la distancia mínima de 1 metro entre sí.



TRIBUNAL DE FALTAS

El Tribunal de Faltas de la ciudad permanecerá cerrado y funciona con atención online para consulta de infracciones, descargos y envío de cupones de pago, solicitud vía e-mail especificando motivo del contacto, dni y patente del vehículo al correo electrónico: tribunaladministrativofaltas@ciudaddecorrientes.gov.ar



ACOR

La Agencia Correntina de Recaudación -ACOR- permanecerá cerrada. Desde el organismo habilitaron la atención de forma NO presencial, le solicitamos a los ciudadanos que utilicen los medios electrónicos ante cualquier consulta o tramite.

Página web (www.acor.gob.ar) a través de la cual se puede acceder a todos los trámites, como ser: libre deuda de Inmuebles, libre deuda de rodados, baja de rodados, denuncia de venta de rodados, consulta de causas judiciales, realizar consultas, quejas, reclamos y/o sugerencias.

Ante cualquier duda al respecto, los contribuyentes pueden consultar con una Mesa de Ayuda, a la que se puede acceder a través de los teléfonos 0379 – 4635038 y 0379 – 4726681 que responderán a solicitudes específicas vía WhatsApp, así como el correo electrónico info@acor.gob.ar.



ATENCIÓN EN SAPS

Desde la Municipalidad de Corrientes a través de la subsecretaría de Salud informan que debido al asueto del lunes 30 y al Feriado Nacional del martes 31 se dispuso la apertura de 7 Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) en diferentes barrios.

De tal forma de poder brindar atención si así lo requiera la población de esas zonas, debido al aislamiento social preventivo vigente. Estas salas funcionarán como consultorios orientadores y con guardia mínima garantizada de 9 a 15 horas.

En el lugar se dispuso una atención mínima con la presencia en el lugar de un médico, un enfermero y un administrativo, los directores de cada sala trabajarán con una guardia pasiva, ante cualquier urgencia que se presente.

Cabe recordar que ante cualquier síntoma compatible con Coronavirus no ir a los centros de salud, llamar a los números: 3794895124, 3794974811 o al 3794011187

Estarán en funcionamiento de 9 a 15 las salas: