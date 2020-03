Condena a seis meses de prisión en suspenso para Sabbatella

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en el kirchnerismo, Martín Sabbatella, fue condenado ayer a seis meses de prisión en suspenso y a doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesto “abuso de autoridad” en la aplicación de la Ley de Medios al grupo Clarín en 2014.

Sabbatella es actualmente titular de la Acumar, un cargo que podrá seguir ejerciendo debido a que el veredicto leído este mediodía por el juez federal Ariel Lijo no está firme y será apelado, según anticipó el funcionario nacional a Télam al término de la audiencia.

El magistrado absolvió a los restantes nueve acusados, todos ellos ex miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la gestión de Sabbatella.

“Se trata de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y sus alcances y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular se trate de quien se trate”, expresó Lijo antes de dar a conocer el veredicto al término de un juicio oral de tribunal unipersonal, en tanto que los fundamentos se conocerán el jueves próximo.