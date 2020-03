Tarjeteros: mejoraron sus ingresos, pero resta reforzar el equipamiento

A un mes de la implementación de las tarifas diferenciales del estacionamiento medido, desde el sector de los operadores reconocen un repunte en sus ingresos, pero solicitan que se incorpore más celulares e impresoras, ya que en su mayoría presentan problemas o no andan, por lo que para emitir los tickets deben correr a la cuadra siguiente.

Y si bien reconocen mejoras en sus ingresos, también informaron que solicitarán que se incremente el monto del plus de 3.500 que perciben, dada la situación económica actual.

Mañana se cumple un mes de la puesta en vigencia de las nuevas tarifas de estacionamiento medido de $20, $30 y $40, y en este sentido, El Litoral dialogó con trabajadores del sector y pudo conocer detalles del actual funcionamiento del esquema de cobro.

“Si bien nuestros ingresos mejoraron un poco, porque hay muchos casos con tarifas de $30y $40, vamos a avanzar en las próximas semanas con un pedido formal de incremento del plus que se mantiene desde el año pasado en 3.500 pesos. Todos tienen aumento menos nosotros”, indicó uno de los operadores del estacionamiento medido.

No obstante, se debe tener presente que si bien los autos radicados en Corrientes con patente al día abonarán $20; los autos radicados en Corrientes sin patente al día, $30, y los no radicados en Corrientes deberán abonar $40, del total del precio de la hora de aparcamiento un 40% queda para el tarjetero, un 8% para la permisionaria y el 52% restante para la Comuna.

Equipos

Mientras que en relación a los equipos e impresoras informaron que “los problemas continúan, eso no mejora. A ellos no les preocupa si tenemos que correr o perder el día porque no hay máquinas. Trabajar y con un teléfono que ande es una lotería. Y las impresoras, todas fallan, fácilmente con una impresora trabajamos dos o tres operadores que tenemos que correr a la otra cuadra para poder emitir los tickets” y agregó: “Nos cansamos de pedir y no pasa nada. Estos equipos, más allá de unos pocos que entregaron el año pasado, son viejos”.

Cabe recordar que el sistema digital de estacionamiento medido se comenzó a implementar en la ciudad el 14 de abril del 2016, y en el 2019 se renovaron 10 equipos y luego sólo hubo trascendidos de arreglos de algunos dispositivos.