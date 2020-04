Las calles del microcentro encierran los vestigios urbanos de siglos pasados

En las calles del microcentro, donde el habitual tránsito vehicular colapsado dio lugar a calzadas casi vacías por la pandemia, pueden encontrarse algunos de los vestigios urbanísticos de los siglos XIX y XX que se mantienen en pie y que son un testimonio del paso del tiempo. Los corredores de las arterias San Juan, Fray José de la Quintana, 25 de Mayo, Buenos Aires y Salta, entre otros, no solo se ubican en los alrededores de la plaza más emblemática de la Capital, sino también constituyen el Centro Histórico Monumental (CHM) protegido por normativas nacionales y locales.

La ciudad de Corrientes cuenta con unos 432 años de historia y donde el desarrollo urbanístico y habitacional de manera explosiva de las últimas décadas hacen que los edificios patrimoniales cuenten con mayor importancia en su preservación.

Recorriendo las calles del microcentro de la ciudad, en los alrededores de la plaza 25 de Mayo se encuentra no sólo la zona más antigua de Corrientes, sino también el área fundacional. A los alrededores del espacio verde pueden hallarse algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudadanía: la Casa de Gobierno, la Legislatura (ambas ubicadas en terrenos donde estuvo la iglesia matriz), el Rectorado, la iglesia de la Merced, el ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, la Escuela Sarmiento y la Jefatura de Policía son algunos de os testimonios del siglo XIX e inicios del XX que se mantienen en pie.

En las cuadras de la calle Buenos Aires entre 9 de Julio y la avenida costanera es posible encontrar domicilios particulares cuyas fechadas datan de entre 1880 y 1900. Según la especialista Ángela Sánchez Negrette, el lugar, denominado la “bajada Buenos Aires” es un corredor donde se ubican diversas obras del reconocido artista que dejó su marca en la ciudad, Juan Col, como la ex Casa Vargas Peña y la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); así como también otros edificios como la Casa Ledesman (con un característico Mirador) y la Casa Mantilla (con una fachada abierta con patio).

Sobre la calle 25 de Mayo también se ubica un corredor histórico de mucha importancia patrimonial donde pueden hallarse construcciones de entre finales del siglo XIX y mediados del siglo pasado como el Juzgado Federal, el colegio San José, el ex Palacio Pampín, la Municipalidad capitalina, la escuela Mariano Moreno y las obras que albergan a los ministerios de Turismo y Salud respectivamente.

A su vez, el corredor de la calle San Juan también contiene importantes obras arquitectónicas de aproximadamente 1880 que van desde la zona portuaria, pasando por la plazoleta Italia, el edificio del Instituto de Cultura de la Provincia, el Museo de Bellas Artes, el Teatro Juan de Vera y la iglesia María Auxiliadora.

