Con extrema precaución, por ahora sigue vigente el transporte fluvial para comunicar Apipé con Ituzaingó

Hace 12 días activaron un servicio especial para garantizar que Apipé Grande no quede aislada del territorio correntino. En las jornadas previas el transporte fluvial estuvo suspendido debido a la bajante del río Paraná, pero considerando que esa es la única vía que posee la comunidad, resolvieron reactivarla.

En aquella oportunidad, comentaron a este diario que “estamos navegando con mucha precaución y sólo durante la mañana”.

Transcurrió el tiempo y la situación no mejoró. Por el contrario, ayer uno de los prestadores al ser consultado por El Litoral manifestó que “lamentablemente sigue bajando el caudal. Y esto requiere que vayamos con extrema precaución porque afloraron muchos bancos de arena y piedras en el trayecto que hacemos entre Apipé e Ituzaingó”.

No obstante, aclaró que “por ahora seguiremos prestando el servicio porque sino la gente quedará aislada”. Una cuestión que indicó que no es menor porque “además de cobrar sus sueldos, pensiones o asistencias sociales, la gente necesita mercaderías, alimentos y otros elementos que son esenciales para la vida diaria”.

(CC)