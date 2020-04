Call center: antigripal y recetas electrónicas, lo más requerido por los adultos mayores

A una semana de la habilitación del call center para adultos mayores, el número de llamadas se ha incrementado llegando hasta a 400 por día. Por el creciente número de consultas y pedidos de los abuelos de la provincia, sumaron un “laboratorio móvil” y se agregarían más líneas de teléfonos.

Si bien entre lo que más se solicitó en estos días figuran las recetas electrónicas y antigripales, al equipo de profesionales de la salud se sumó un voluntario que atiende a los mayores de 65 años que no cuentan con el apoyo de familiares. Además de colaborar en el aspecto sanitario, han realizado compras en supermercados y farmacias a aquellas personas que no tienen quien las ayude.

“Iniciamos con unas 130 llamadas, pero se han incrementado y hoy tenemos en promedio entre 300 y 400 consultas diarias. El call center surgió con el objetivo de ayudar y apoyar a nuestros adultos mayores, solucionar sus problemas para que ellos no tengan la necesidad de salir de sus casas. Funciona las 24 horas, con operadores que atienden las líneas de teléfono”, comentó a El Litoral la directora de Atención Primaria de la Salud (APS), Alicia Pereira.

En esta primera semana, realizaron llamadas por diferentes sintomatologías, pero principalmente por respiratorias. También se hicieron consultas por otras enfermedades como diabetes, asma o hipertensión. En estos casos, el médico de turno se dirige junto con una enfermera al domicilio del paciente, siempre respetando las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia de covid-19.

Muchos abuelos consultaron por las antigripales y el día lunes colocaron dosis, en Laguna Soto y Santa Ana, a los abuelos que no cuentan con obra social. En tanto, para los que sí poseen cobertura, dentro de las posibilidades de cada caso, se informa qué afiliados de Pami cuentan con dosis en las farmacias donde deben solicitar turnos.

“Estamos también ahora trabajando con un laboratorio de urgencia para los pacientes que necesitan hacerse control de urgencia, como personas con asma o quienes están haciendo diálisis. Un bioquímico se dirige al domicilio y lleva a hacer el estudio en el laboratorio central”, indicó a este diario.

Otra tarea que se sumó estos días es la visita a instituciones geriátricas privadas “para control y asistencia epidemiológica” así como fiscalización sanitaria. En este marco, se realizó una visita a una ubicada en Ruta 12, donde hoy irán a colocar la antigripal. En estos lugares, se entrega un protocolo para asistencia ante síntomas de covid-19 y en caso de que hubiera, desde Salud Pública se realiza el hisopado.

Además del personal de salud que se dedica a atender las inquietudes de los abuelos, hay un voluntario que recibe pedidos, sobre todo de los que se encuentran solos en sus domicilios. “Esta persona cumple con los requerimientos de los adultos mayores que no tienen familiares que los ayuden. Se va a buscar mercadería, va a retirar medicamentos en las farmacias y hasta le pidieron que pague impuestos”, relató y agregó que va con supervisión de Salud Pública.

“El objetivo es que los abuelos no salgan de sus hogares y no se sientan solos. Estamos trabajando en colocar más líneas de teléfonos porque algunas veces se colapsan. Hasta el momento no hubo ningún caso de sintomatología de covid-19. Se han recibido muchos llamados por recetas electrónicas con Pami y con Ioscor”, dijo Pereira. En referencia a ello, explicó que se ha realizado la comunicación con médicos de cabecera y con la obra social provincial. Luego el profesional saca foto y un familiar la envía por Whatsapp a la farmacia que entrega.

“Coordinamos con ellos y les pasamos los reclamos, el nombre y domicilio de la persona. Además, tienen un protocolo de actuación en caso de que se presentara un paciente con síntomas de covid-19, hasta el momento no hay casos. Tenemos organizada nuestra red hace varios años, los referentes nos reportan si faltan medicamentos o vacunas”, explicó. Y agregó que “los agentes sanitarios van hasta en bicicleta a visitar a los abuelos en el interior de la provincia, quienes reconocieron sentirse muy bien acompañados”.

Los números telefónicos para comunicarse con el call center son 379-4005518 y 397-4225773. (CSS)