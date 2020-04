Bullrich cruzó a Solá y puso a Corrientes de ejemplo

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó al canciller kirchnerista Felipe Solá en Twitter para defender al ex presidente Mauricio Macri. Para ello puso de ejemplo a los gobernadores de la oposición, entre los que mencionó al correntino Gustavo Valdés, a quien destacó por donar parte su sueldo ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Felipe Solá, había chicaneado al ex presidente Mauricio Macri, por lo que Bullrich le salió con los tapones de punta, pero sin perder la elegancia.

“Imaginen qué hubiera pasado con Macri al frente de esta pandemia”, se mofó el canciller en una entrevista con el diario Perfil.

Rápida de reflejos, Bullrich recogió el guante y le respondió a través de su cuenta de Twitter.

“Estaríamos trabajando a full. A los hechos me remito: Ciudad de Buenos Aires (Caba), mejor organización del sistema de salud”, lanzó “La Piba”.

“Mendoza y Corrientes tienen funcionarios que donan sus sueldos”, agregó.

“Jujuy, barbijos para todos. Le devuelvo la pregunta, Solá ¿Ustedes nos darían gobernabilidad o tirarían piedras?”, devolvió gentilezas la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri, en clara alusión a las dificultades que debió sortear Cambiemos con la oposición kirchnerista.

Días más tarde, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió a través de una videoconferencia en la que participó el Gobernador correntino y el ex presidente, entre otros dirigentes.

El espacio opositor procurará evitar el dilema salud o economía para no pararse contra el aislamiento dispuesto por Alberto Fernández e insistirá en el pedido de audiencia al Presidente, para llevarle propuestas en pos de afrontar la crisis.

Propusieron la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Recursos Federales para financiar a las provincias y usar como criterio la diferencia entre los recursos por coparticipación de 2019 (actualizados por inflación) y los actuales. Y en otro advirtieron la caída de la economía y exigieron “medidas más ambiciosas y con más celeridad” destinadas a los sectores informales y productivos para que el aislamiento “no deje secuelas permanentes”. En ese tramo consideraron el paquete de ayuda oficial en la Argentina como “uno de los más chicos” en comparación con otros países.

