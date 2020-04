“Tenemos un escenario donde no sabemos cómo se va a manejar”

El director del Departamento Médico de la la Asociación de Clubes (AdC) y de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb), Diego Grippo, habló sobre cómo afecta la pandemia del covid-19 al Deporte.

“Tenemos un escenario donde todavía no sabemos cómo se va a manejar, porque si mañana vemos cómo se levanta la actividad para un deporte como tenis o automovilismo, tal vez a nosotros nos toque una realidad distinta. O quizá se haga algo más homogéneo, que se juegue para todos o para nadie, no lo sé”, sostuvo el facultativo.

Sobre las conductas que se deberán modificar, alertó: “Hay que poner todo arriba para estar lo más ordenados posibles. Acá viene un listado enorme de conductas que están arraigadas a nuestro deporte que son culturales y que se deberán modificar como, por ejemplo el uso compartido de los bidones, de las toallas, el tema de salivar en los campos de juego”.

También hay que analizar “cómo limpiar las canchas y las pelotas, en qué condiciones vamos a limpiar la infraestructura deportiva y qué control vamos a tener sobre la población que va a poder estar en los campos de juego, mesa de control, árbitros, comisionados, personal del club”.

Por último, dejó en claro que “son los expertos y especialistas que van a decidir si el deporte, con la masa crítica de personas que maneja, significa o no un riesgo. Hay que esperar las medidas oficiales, porque las actividades que se han liberado hasta ahora son conductas que están totalmente controladas. Son todas realidades distintas que tienen los deportes, hay que evaluar y definir”.