Hombre detenido por abusar de su hijastra pidió la prisión domiciliaria por el coronavirus

Un conocido disc jockey, que se encuentra detenido acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando esta tenía 14 años, tramitó la prisión domiciliaria por ser considerado vulnerable de contraer covid-19, tras conocerse las restricciones de circulación dictadas por el Gobierno nacional como medida de prevención.

La población carcelaria que podría ser beneficiada con el arresto domiciliario está comprendida por aquellas personas que tienen más de 65 años o padecen enfermedades graves como cáncer, HIV, cardíacas o diabetes.

Al hombre de apellido Tiscornia se le imputan los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso gravemente ultrajante, doblemente agravado por ser portador de una “enfermedad de transmisión sexual grave” y por cometer el vejamen contra una menor con un leve retraso madurativo.

Por el momento permanece alojado en la Unidad Regional de San Luis del Palmar que se encuentra con superpoblación carcelaria.

En diálogo con El Litoral, el abogado Guillermo Escalante informó que el pedido de prisión domiciliaria había sido denegada y se encuentra apelada. “Sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus es que presentamos que se analice una vez más la situación ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Corrientes”.

“Entendemos que le corresponde el beneficio; además, su trámite ya está encaminado. Ya se había fijado domicilio y se realizaron los correspondientes informes de salud y socioambiental que están en la causa”, precisó el letrado.

Fuentes ligadas a la pesquisa precisaron que el pasado lunes la víctima tenía que comparecer en cámara Gesell, para que pudiera declarar y contar con la compañía de un asesor de menores los abusos sexuales que sufrió por parte de la pareja de su madre.

Cabe resaltar que hasta el momento no se pudo resolver la situación procesal ya que la menor, quien padece un pequeño retraso madurativo, no pudo declarar en cámara Gesell. Lo hizo en una sola oportunidad y no pudo continuar.

Cuando trascendió el caso, la abogada Nieves Cuenca, que representa a la víctima, dio detalles del hecho que involucra al organizador de eventos.

“Este hombre se aprovechó de la situación de convivencia y es sumamente grave, ya que los abusos fueron reiterados un número indeterminado de veces”, sostuvo.

“La chica venía padeciendo la situación bajo amenazas de muerte contra ella y su familia. Se decidió a hablar ahora, se hicieron las pericias necesarias y se pudo comprobar la situación”, agregó.

“Queremos que a este señor se lo condene con una pena importante porque se aprovechó de la situación de inmadurez mental de la niña”. Hoy, la víctima se encuentra con ayuda psicológica para poder recuperarse de la pesadilla que padeció.

