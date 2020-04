Música en las redes para inaugurar el Mes de Corrientes

La pandemia de coronavirus complicó los festejos del Mes de Corrientes, no obstante, desde el Municipio confirmaron que la celebración tendrá, mañana, una inauguración virtual. Será un concierto transmitido por Facebook y Youtube similar al que se viene haciendo los domingos con la peña oficial 2.0, pero en este caso lo que se proyectará serán las actuaciones de los artistas que estuvieron en la apertura de los festejos 2019.

“Tendremos un Mes de Corrientes particular, debido a la pandemia del coronavirus, por la que atravesamos no sólo nosotros, sino todo el mundo”, afirmó Tassano. “Ante esta situación, consideramos que de todas formas podemos celebrar, cada uno desde su casa, disfrutando de tan prestigiosos artistas que estuvieron en la apertura del año pasado, en el Cambá Cuá, gracias a una transmisión especial que se hará por internet”, señaló al respecto.

Se trata de una modalidad que ya viene implementando la Municipalidad a través de la Peña Oficial 2.0, para así sobrellevar el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus. Esta es una adaptación de la ya tradicional y exitosa Peña Oficial de la Ciudad, con la ventaja de que se transmite por internet, estando así al alcance de las familias en sus respectivas casas.

De esta manera, mediante la página de Facebook (https://www.facebook.com/corrientesmuni/) y el canal de Youtube (https://bit.ly/3a3w3bb) de la Municipalidad, los vecinos de la ciudad podrán revivir las actuaciones de músicos como Los Hijos de los Barrios, el Bocha Sheridan, Mario Bofill y Rodrigo Tapari, quienes en 2019 deleitaron a miles de almas en el parque Cambá Cuá.

“La idea es acompañar a los vecinos con esta modalidad y seguir alentándolos a que se queden en sus casas”, manifestó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Gustavo Lorenzo Brisco. “También habrá saludos de parte de varios de nuestros artistas por el cumpleaños de la Ciudad y algún otro material especial que se está preparando”, adelantó finalmente.

(VAE)