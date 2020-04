El titular de la AdC adelantó que se cambiará el formato de juego

La intención de completar la Liga Nacional de Básquetbol 2019 – 2020 sigue en pie aunque seguramente se modificará el formato de juego. Así lo señaló ayer el presidente de la Asociación de Clubes (AdC), Gerardo Montenegro. “Los rumores siempre han existido por la situación que genera tanta incertidumbre. Pero lo cierto es que no hay ninguna decisión tomada. Lo demás son especulaciones...No se dio por cancelada ninguna de las categorías que responden a la Asociación de Clubes”, sostuvo el dirigente santiagueño.

Durante el fin de semana se habló de la posible cancelación de algunos campeonatos en la Argentina, especialmente el Torneo Federal, competencia que es organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol. En la órbita de la AdC están la Liga Nacional y la Liga Argentina.

Montenegro anticipó en el programa Uno contra Uno Radio que se analiza una variación en la forma de juego de la competencia que está paralizada desde el pasado sábado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus.

“Nunca se ha planteado dar por terminada La Liga, sino ver la manera en la que la vamos a finalizar. Seguramente habrá un formato diferente al que se había planeado".

El último sábado, Montenegro participó de la reunión, vía video conferencia que realizó la Cabb.

"Estamos en diálogo permanente con la Cabb y la AdJ (Asociación de Jugadores) y queremos ver si podemos salvar lo deportivo. Pensábamos que podíamos volver en junio, pero después sería en agosto y el escenario va cambiando día a día. No hay nada definido".

En la mencionada reunión del Consejo Directivo de la Confederación, los clubes que participan del Torneo Federal pidieron la cancelación de la competencia, pero Montenegro aclaró que "En el caso de La Liga Nacional y de la Liga Argentina no se planteó la suspensión si no de ver como se pueden terminar. Concluir los torneos generará menor daño económico y deportivo, pero con esta realidad será complicado".

Respecto a las variantes que se analizan sostuvo que se barajan varias opciones.

"No dejamos de evaluar todas las posibilidades. Por las recomendaciones recibidas, y por como está la situación en Argentina, posiblemente podamos imitar al modelo de ACB, con cuadrangulares. Algo que no permita continuar respetando la salud. Estamos abiertos a terminar el torneo con distintas alternativas, no estamos cerrados".

Además, la vuelta del deporte, en este caso particular del basquet, sin público en las canchas sería perjudicial. "Jugar a puertas cerradas significa un problema económico para la Liga Argentina. La problemática es la misma, pero las realidades de las categorías son diferentes".

Uno de los temas más complicados tiene que ver con la relación laboral de los jugadores y los clubes. “Entendemos que hay contratos firmados y una obligación nuestra de cumplirlos, incluso hay un decreto nacional que garantiza que no haya despidos y nosotros estamos afectados como cualquiera actividad, pero no vamos a dejar de pagar. Por eso vamos a pedir la ayuda del Gobierno Nacional porque también fuimos afectados con los ingresos al no haber competencia.No queremos que los clubes queden con juicios laborales. El criterio de los dirigentes es cumplir los contratos".

En cuanto a la situación que se dio en la propia AdC relató. "Había contratos a términos, que se relacionan con los torneos. Vencieron el 31 de marzo y no amerita que se renueven los contratos de una liga que está parada. Como consecuencia, no hemos renovado algunos contratos dentro de la AdC".