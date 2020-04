Vanoli: "El 90% de los jubilados le ganó a la inflación en el primer trimestre"

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, afirmó hoy que el 90% de los jubilados le ganó a la inflación en el primer trimestre de este año.



"La jubilación mínima y la AUH aumentaron 13% en el primer trimestre de 2020 mientras que la inflación en dicho período fue 7,8%. El 91% de los beneficios previsionales fue superior al aumento de los precios", dijo Vanoli en diálogo con El Destape Radio.



Recordó que, "cuando se anunció el aumento en marzo, muchos sectores dijeron que esto era para perjudicar a los jubilados".



"Los números son concretos: el 90%de los jubilados le ganó a la inflación y en los momentos que vivimos son datos muy positivos. Por supuesto que hay que hacer mucho por los jubilados pero el Gobierno está dando respuestas", agregó.



Por otro lado, el funcionario destacó que, en el marco de la pandemia, el Estado tomó medidas "no solamente" en relación a los sectores vulnerables sino también de aquellos que, "a partir del coronavirus, se vieron vulnerados".



Consultado sobre la inflación de abril, Vanoli indicó que "todavía tenemos que escuchar a gente que dice que la emisión monetaria es inflacionaria, y, hoy por hoy, con lo que estamos viviendo, es un contexto de deflación porque la economía está parada".



"Como no hay demanda -agregó-, en el mundo los precios se están desbarrancando y, en ese sentido, toda la política monetaria y económica tiene que centrar sus esfuerzos en que la economía no se detenga por completo".



Por otra parte, destacó que "el cobro del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) va muy bien" y consignó que ya "lo habían cobrado 2,4 millones que cobran AUH" y que, "a partir de ayer empezaron a cobrar los que lo habían solicitado".



"Lo hacemos turnado por DNI para que no haya aglomeraciones", indicó el titular de la Anses, quien agregó: "Los operativos marchan bien, llegamos a 7,8 millones de personas con un beneficio, es algo inédito en Argentina".