Boca Unidos busca financiación para afrontar gastos de sueldos

El tesorero del club Boca Unidos, Alfredo Schweizer, admitió que, “al cortarse toda posibilidad de ingresos”, la institución se encuentra abocada a “conseguir asistencia financiera” para afrontar los gastos mensuales, principalmente con sus empleados.

Sin posibilidad de competencia en el Torneo Federal A, y con sus instalaciones obligadamente cerradas a raíz de las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno dada la pandemia del coronavirus, los clubes de todo el país, especialmente los que militan en el ascenso, sufren esta delicada realidad, y Boca Unidos no es la excepción.

“Nuestra situación no dista mucho de la que hoy están padeciendo la mayoría de los clubes y muchas pymes de nuestro país, que con la eliminación de todas las actividades y posibilidades que tenemos de recaudar, estamos teniendo el mismo problema que todos para organizarnos con los costos del club para poder afrontar”, manifestó Schweizer en diálogo con el programa De Regreso (La Red Corrientes/LT7).

El ex presidente explicó que “las posibilidades de ingreso disminuyeron a cero: tenemos el club cerrado; es muy poco lo que se puede recaudar por ingreso de cuotas sociales. El club ha decidido no facturar las cuotas adicionales que le dan ciertos ingresos; no se percibe nada por venta de entradas ni sponsors; tampoco cuadramos en ninguno de los tipos de ayuda que ha emitido el Gobierno nacional”.

“No tenemos posibilidades de ahorro, así que se vive mes a mes (…) al cortarse toda posibilidad de ingresos estamos viendo cómo reprogramar los pagos, los pasivos, conseguir asistencia financiera a través de los bancos para ir pagando los sueldos de los empleados”, indicó el expresidente de la institución.

Consultado cuánto más puede resistir el club, Schweizer manifestó que “esta cuestión, sin entrar en cesación de pagos, estamos dependiendo de la voluntad y las facilidades que los bancos nos puedan asistir, y obviamente que esto no es ilimitado, tiene un tope y esto no aguanta más”.

Ante este escenario, muchos clubes que participan de los distintos torneos en el fútbol argentino ya han planteado a sus futbolistas del plantel profesional reducir los sueldos. En tal sentido, el tesorero indicó que este tema “todavía no se ha planteado”, aunque “obviamente lo estamos pensando”.

“Estamos esperando a ver qué se decide con la reanudación o no del torneo, eso va a ser clave. Seguramente se va a entablar alguna conversación para consensuar en buenos términos con el plantel alguna reducción”, agregó.

Sobre el final, Schweizer expresó que “hoy por hoy la prioridad del club pasa primero por pagar los salarios de los empleados de mantenimiento, administrativos, profes del club, y seguramente en algún momento nos sentaremos a hablar con los jugadores. Por ahora no es algo que esté como prioridad”.