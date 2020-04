Cuarentena hasta 10 de mayo, más flexible para aglomerados

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión de la cuarentena obligatoria para prevenir el coronavirus, que seguirá rigiendo hasta el 10 de mayo en toda la Argentina. Pero se permitirá a los gobiernos provinciales flexibilizar las restricciones en aglomerados urbanos con menos de 500.000 habitantes.

“Vamos a seguir sin clases en ninguno de los niveles educativos, sin actividad en la administración pública, sin actividad recreativa, hoteles y espectáculos”, reafirmó el jefe de Estado.

Sí se permitirá que diariamente cualquier persona podrá salir con fines de esparcimiento en un radio de 500 metros de su casa, pero no para actividad física deportiva; los niños pueden salir acompañados por sus padres y los adolescentes solos, pero solo por una hora.

“Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice”, dijo el Presidente, que determinó que serán los gobernadores los que manejen la decisión de qué actividades podrán retornar.

Los aglomerados urbanos con más de 500.000 habitantes siguen “la cuarentena como hasta hoy”, dijo Fernández, y aclaró que será con restricciones como hasta la actualidad.

“Nos preocupan Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Tierra del Fuego. En esas provincias la cuarentena seguirá igual”, dijo

Los aglomerados de menos de 500.000 habitantes pueden permitir el retorno de algunas actividades sobre la base de cinco exigencias:

l Que el tiempo de duplicación de casos no sea menor a los 15 días.

l Que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria.

l Que exista equidad entre densidad poblacional y la vulnerabilidad del área, sobre todo en materia de vivienda.

l Ninguna apertura de la cuarentena debe permitir que más del 50% de la población se movilice.

Podrán volver las actividades si reportan información epidemiológica y técnica sobre las cinco exigencias y será finalmente una decisión del Estado.

La decisión está contenida en un decreto presidencial que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial y que se complementará con las medidas que cada gobierno provincial vaya tomando sobre la base de los márgenes sanitarios permitidos.

“Siento que como sociedad tenemos que estar muy orgullosos y muy contentos”, dijo

“Hemos dado pasos importantes, pero aún estamos lejos”, agregó

“La pandemia no ha tenido en la Argentina la capacidad de daño que ha demostrado en otros lugares del mundo y también genera otros conflictos, como el económico y somos conscientes de eso en la medida que vamos cumpliendo objetivos la cuarentena va cambiando”.

“Así como nos organizamos en un plan para enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario, avanzamos en un plan en materia económica”, sostuvo.

Remarcó como un dato positivo que “el virus se multiplica cada 17 días”.

Enumeró que para afrontar la emergencia sanitaria “ya tenemos más de 700 respiradores nuevos, 200 ecógrafos portátiles nuevos, 25 ecógrafos multipropósito”.

También añadió que “sumamos 11.518 camas a las que ya había en el sistema; 12 hospitales modulares, no solo de Buenos Aires, sino también en provincias como Chaco y Santa Fe; y 170.000 test serológicos”. (AG)