Se reanuda hoy el sistema de estacionamiento medido

Tras la suspensión del sistema del estacionamiento medido que se aplicó días después del establecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio a fin de proteger a los operadores, desde hoy comienza a funcionar nuevamente el esquema de cobro en el casco céntrico de 7 a 12.

La Municipalidad habilita desde este lunes el cobro del estacionamiento medido. El servicio se reactivará solamente media jornada, de 7 a 12, en cuadras del centro capitalino.

Esta medida surge ante la solicitud de trabajadores del sector que, si bien cuentan con asistencia económica del Municipio, requieren reactivar su actividad laboral que les permita generar mayor ingreso a su economía familiar. No obstante, todos los que retomen su trabajo serán quienes no integren los grupos de riesgo y deberán contar con las medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, como uso obligatorio de barbijos o tapabocas, contar con alcohol en gel y diluido, entre otros recaudos.

Y ante esta flexibilización de la actividad, desde el sector de los operadores del estacionamiento medido celebraron la nueva disposición, dado que ante las ampliaciones del periodo de cuarentena su economía familiar se vio afectada.

“Teníamos miedo por nuestra fuente laboral, ya que dada la urgencia y como muchos somos los que sostenemos la familia, comenzamos a trabajar de motomandado que era la actividad que estaba permitida. Además, como no había recaudación, no sabíamos si íbamos a seguir cobrando el plus, que es una ayuda a lo que nosotros ganamos a diario”, resaltaron.

Las zonas de reactivación del servicio de estacionamiento medido serán las siguientes: cuadras intervinientes desde calle 25 de Mayo a Santa Fe; Santa Fe a Belgrano; Belgrano a Buenos Aires y Buenos Aires a 25 de Mayo.

(MNR)