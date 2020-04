El peor escenario para Boca Unidos sería no poder jugar hasta el 2021

Ruben Poletti

La pandemia causada por el coronavirus causó un descalabro mundial. Lo más afectado es la economía, y en cuanto a las actividades deportivas el fútbol no escapa a la realidad general. De acuerdo a lo adelantado en las últimas horas por parte de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal, del cual El Litoral se hizo eco en la edición de la víspera, el panorama para Boca Unidos parece sombrío, donde el peor escenario sería no poder jugar hasta el 2021.

El torneo Federal A 2019/20, del que venía participando el equipo correntino, concluiría su temporada, y sólo se abriría una ventana para definir los ascensos a la Primera Nacional. Esto se daría en los últimos meses de este año, para lo cual el gobierno deberá levantar la cuarentena y así los planteles podrían volver a entrenar, para luego saltar a la cancha.

En todas las alternativas que se fueron dando a conocer desde que se interrumpió la competencia Boca Unidos no cuenta con posibilidades. Al momento de la paralización del torneo, el equipo correntino se ubicaba en la undécima posición de la zona A, con 26 puntos en 21 juegos.

La mala campaña que venía cumpliendo en el campeonato impediría al aurirrojo poder volver a jugar en la categoría hasta febrero de 2021, con las implicancias futbolísticas y económicas que eso traerá aparejado.

Acaso el único aspecto positivo para Boca Unidos de las medidas que se anunciarán en las próximas horas, si es que se quiere ver alguno, sería la supresión de los descensos, algo que parecía no incomodar al equipo correntino al momento de la interrupción del torneo.

La dirigencia de Boca Unidos, junto con sus pares de otros clubes que se quedarían afuera de todo hasta el año que viene, serían prácticamente la mitad de los que compiten en el Federal A, trataban de torcer la decisión del Consejo Federal, por las implicancias catastróficas que tendrá la misma para sus instituciones.

Todo indica que el plantel de Boca Unidos quedará desmembrado, ya que a la mayoría de sus integrantes se les vence el contrato el 30 de junio, y como el equipo no tendría competencia hasta el año que viene, y tampoco ingresarán fondos a las arcas de la institución, no se les renovará el vínculo. El cuerpo técnico correría la misma suerte.

Si todo este panorama se confirma, el equipo correntino deberá arrancar prácticamente de cero la pretemporada en enero del 2021, con un plantel que tendrá por base a los futbolistas que pertenecen al club. El peor escenario desde que Boca Unidos transita por los torneos federales, desde hace casi 15 años.