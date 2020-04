Otorgarán subsidio a 252 vendedores ambulantes

Tras el anuncio del gobernador Gustavo Valdés sobre el subsidio que se otorgará a los trabajadores informales dado el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el covid-19, desde la Comuna informaron que serán 252 los beneficiarios y la semana entrante anunciarían el cronograma de pago que será similar al que se implementó en su oportunidad con los remiseros.

Ante los anuncios de Valdés sobre el pago de un subsidio de $10.000 para el sector de los vendedores ambulantes, que actualmente no pueden trabajar por la cuarentena ante el coronavirus, El Litoral consultó sobre el cantidad de beneficiarios y fecha de pago al secretario de Gobierno de la Comuna, Hugo Calvano, y dijo que “los beneficiarios serán 252 que están registrados en la base de datos de la Municipalidad”.

“Nosotros, en primer lugar, debemos hacer el trámite en el Ministerio de Hacienda de la provincia para que transfieran los recursos y luego, una vez que contemos con el dinero, definiremos un cronograma de pago. Estimamos que lo haremos de la misma manera que lo hicimos con los remiseros, a través de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor)”, detalló.

En cuanto al rubro de los beneficiarios dijo que “esto varía mucho porque ellos se van adecuando a los eventos como la Fiesta del Chamamé, los Carnavales Barriales, entre otros”.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico de la Comuna, Juan Esteban Maldonado Yonna, en referencia a la actividad comentó que “hay muchos polirubros, entre otros. Son todos aquellos trabajadores que no pueden estar en la calle trabajando hoy por la pandemia y que están registrados en la Comuna.

En cuanto al crecimiento de la actividad en los últimos años, dijo que “nosotros venimos trabajando casi con el mismo número hace dos años, no hubo crecimiento en este sentido, pero sí trabajamos en conjunto”.

En cuanto a la registración en la Comuna de este tipo de trabajadores comentó que “hay de todo, algunos vienen por iniciativa propia y a otros los invitamos. Es un trámite sencillo, ellos se acercan a la Comuna, se registran y abonan un canon que está establecido por tarifaria luego de que la Municipalidad los autoriza a trabajar en determinado punto de la ciudad”. Actualmente, contamos con un padrón de vendedores que van a ser los beneficiarios”.

“La Comuna es la que regula este tipo de actividades y por eso contamos con una cierta cantidad de vendedores registrados. Esos van a ser los beneficiarios del subsidio que anuncio el Gobernador”, aclaró.

Por último, el funcionario comunal destacó que “desde el anuncio hay muchas consultas de todo el sector, sobre la fecha y los requisitos que deben cumplir”.

