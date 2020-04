Jorge Amor Ameal aseguró que “Boca Juniors apuesta a la vida”

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, lamentó que los hinchas xeneizes no pudieran reunirse ayer a festejar el aniversario de la fundación del club por el aislamiento social vinculado a la pandemia de coronavirus, pero priorizó la medida como una “apuesta a la vida”.

“Es el cumpleaños de Boca, un día muy importante para todos, y desgraciadamente no podemos encontrarnos con nuestros socios, pero lo mas importante es que la gente se cuide”, consideró el dirigente en diálogo con Télam Radio.

“Boca Juniors apuesta a la vida y no a la muerte, esperemos todos encontrarnos en La Bombonera para festejar todo lo que debamos festejar más adelante”, agregó.

El dirigente destacó el compromiso del club con la comunidad, al informar: “Estamos trabajando en todo lo que podemos, ya hemos dispuesto 80 camas en el club y nuestros enfermeros y médicos están trabajando en todos los sectores, fundamentalmente con nuestro barrio”, concluyó.

Ameal contó que “esta mañana, Rodolfo D’Onofrio (presidente de River) fue uno de los primeros en saludarme. Quiero agradecerle porque esas cosas le hacen bien al fútbol y a las dos instituciones y porque estoy convencido de que lo hace de corazón”.

En declaraciones a AM 630, el dirigente habló además sobre la demorada vuelta del fútbol: “Lo primero es la vida. Los contratos que finalizan en junio veremos cómo seguir cuando termine esto. Nosotros vamos a charlar con nuestros jugadores, tenemos tiempo para discutir los nuevos contratos, y encontramos en ellos mucha sensibilidad porque comprenden la situación”.

“Hoy tenemos el setenta por ciento de la gente abonada en La Bombonera. Eso habla del sentimiento de la gente por el club. Estamos trabajando con nuevo sponsor, la recaudación por los derechos de TV es el tres o el cuatro por ciento de nuestro presupuesto y es importante que lo paguen”.

“A los empleados ya les pagamos el mes porque tienen otra realidad, y a los jugadores le vamos a presentar un plan considerable. A los que menos ganan les pagaremos el sueldo completo y a los que más ganan, una parte. Pero lo tenemos que hacer puertas adentro, no es para hablarlo con los vecinos. Estoy seguro de que los jugadores nos van a creer porque saben como estamos trabajando”, concluyó Ameal.

Boca cumplió en la víspera 115 años de vida en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, lo que concentró los festejos en las redes sociales y en los propios hogares de cada hincha con la exhibición de banderas y camisetas en ventanas y balcones, más el canto del “feliz cumpleaños” a las 19.05, en coincidencia con el año de fundación.