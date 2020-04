Abuelos contaron que cumplieron el aislamiento hasta que necesitaron cobrar

Abuelos de diferentes barrios de la ciudad hablaron con El Litoral sobre cómo están llevando el aislamiento por la pandemia y sostuvieron que sólo salieron de sus casas para cobrar. La ayuda de sus hijos es fundamental y otros, que viven en zona céntrica, se manejan con delivery. Respecto al cumplimiento de la cuarentena de parte de sus vecinos fue disperso y solicitaron que cumplan con las normas “por la seguridad de todos”.

Los adultos mayores, consultados ayer frente a una entidad bancaria por calle 9 de Julio casi San Lorenzo, comentaron además cómo vivieron la jornada del viernes pasado. Algunos de ellos llegaron a las 3 y a las 11 recibieron la noticia de que no cobrarían; otros regresaron a sus casas cuando vieron muchas personas, otro grupo se fue informando por los medios masivos de comunicación y, ante la aglomeración de personas decidieron no ir a percibir su jubilación.

“Estuvimos el viernes y la fila doblaba toda la manzana por eso decidimos regresar a nuestras casas. Vivo en el barrio Apipé con mi esposa y mi hija, es ella la que sale a hacer las compras por nosotros. En el barrio se ve que se está cumpliendo, la gente sale sólo para hacer las compras”, comentó José de 65 años quien estaba acompañado de su esposa Roberta de 60 años.

También se acercó ayer a cobrar una abuela de 81 años quien vive en el centro de la ciudad, la ayudaba a caminar un bastón de madera. “Mi bastón me ayuda a no caerme, vivo con mi marido y estamos pidiendo todo por delivery, compramos todo una sola vez por semana. También tengo a mi hijo que está muy atento a nosotros. La chica que limpia viene una sola vez por semana, antes venía más días, pero tenemos miedo del contagio”, relató Marta quien agregó que ya pasaron por su casa a aplicar la antigripal.

“Vine a cobrar a las 3 y a las 11 me avisaron que no cobraba, ahora sí fue más rápido pero ayer había mucha gente”, contó una mujer de 48 años que cobró una pensión y quien fue al banco junto con su madre de 68 años, quien debía percibir su jubilación. “En el barrio Mil Viviendas están cumpliendo con el aislamiento, pero en el Barrio Nuevo vemos a los vecinos que salen a la vereda y no cumplen con las normas”, contó la abuela a El Litoral.

También se acercó un hombre con su mamá de 90 años del barrio Ciudades Correntinas, quien relató “no vinimos el viernes porque nos fuimos informando por la radio, por eso sí vinimos hoy (por ayer) a cobrar”. En esta zona de la ciudad, comentó que cumplen el aislamiento pero, al igual que otros abuelos, contó que aún no llega la antigripal al barrio; por ello se vacunaron en la entidad bancaria donde ayer había un equipo de inmunización de la Provincia.

“Estoy viviendo en el barrio Güemes con mi hija y mi nieto, yo soy de Clorinda (Formosa) y tengo 81 años. Estoy con muchos tratamientos, tomando muchos medicamentos, sufro mucho del corazón y tengo el azúcar alto. Hace dos meses estoy guardada, salí sólo a cobrar porque me jubile en Corrientes, salí con barbijo, soy muy obediente”, contó Miguela a este diario.

La abuela relató que es su hija quien hace las compras y, en cuanto al aislamiento y cuarentena que se está llevando adelante en el mundo expresó: “Vemos cómo el mundo está muy mal y por eso hay que cuidarse. Todos tenemos que ser obedientes y respetar las normas porque nos están cuidando”.

La mayoría de los abuelos sostuvo que los hijos los ayudan y, los consultados en el día de ayer, estuvieron acompañados por algún familiar. La realidad fue distinta el viernes, cuando muchos de ellos, algunos hasta en sillas de ruedas, se encontraban solos y tuvieron que soportar varias horas para cobrar su jubilación.

La exigencia del pago de deudas y la necesidad de alimentos hizo que rompieran la cuarentena que respetaron semanas.

“Hoy (por ayer) no hay muchos abuelos, esperemos que no lleguen todos juntos el día lunes por no saber que el fin de semana estará abierto”, relató a este diario la coordinadora de la dirección Educación para la Salud.

(C.S)