Legisladores del PJ pidieron asistencia local a municipios

Los legisladores peronistas se reunieron ayer con el ministro secretario general de la Gobernación para pedirle que el Gobierno provincial no exija la devolución de los 150 millones de pesos que giró a los municipios en concepto de adelantos de coparticipación.

Los diputados nacionales Jorge Romero, José Ruiz Aragón y el senador provincial Martín Barrionuevo se reunieron con Carlos Vignolo.

“Le pedimos a Vignolo que el Gobierno modifique el concepto de los millones que giró a los municipios en asistencia por la emergencia sanitaria. Esos fondos fueron girados como adelantos de coparticipación, es decir, que los municipios deberán devolverlo, pero muchos no están en condiciones de hacerlo”, explicó a El Litoral el diputado nacional Jorge Romero.

“Vignolo nos dijo que le parecía justo y que se lo comunicaría al Gobernador, quien es que debe decir al respecto”, agregó.

Según el legislador nacional, “muchos municipios no están en condiciones de devolver la ayuda provincial debido a caída de la recaudación por la emergencia sanitaria”.

