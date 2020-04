Harán una olla popular para reclamar que le abonen el sueldo a más de 120 choferes de corta, media y larga distancia

“El lunes último nos tendrían que haber depositado el sueldo, pero eso no sucedió. Y nosotros necesitamos el sueldo para el sustento de nuestras familias, no podemos esperar hasta después del próximo lunes, que ya es fecha 13. No nos dejan otra opción que -respetando las distancias y medidas de prevención- realizar mañana (por hoy) a las 9 una olla popular frente a la delegación de Trabajo de la Provincia que funciona en Corrientes (Capital)”, anunció ayer uno de los 127 trabajadores que integran el grupo empresarial que brinda el servicio urbano en Goya, varias líneas de media y hasta de larga distancia.

En este contexto, varios conductores de los mencionados transportes públicos, destacaron en diálogo con El Litoral que “en este caso estamos hablando de la necesidad de cobrar el sueldo. A eso hay que sumarle que todavía nos adeudan $16 mil: $12 mil quedaron pendientes del año pasado y los otros $4 mil nos correspondía cobrar en febrero".

“Somos personas que tratamos de dialogar pero sentimos que nadie nos escucha, ni en el Estado ni el sector gremial que nos debería representar. Por eso no nos queda otra que hacer público nuestro reclamo. Ninguno está en condiciones de vivir sin cobrar por su trabajo”, aseveraron. Tras lo cual explicaron que en el caso de los choferes del transporte urbano de Goya trabajaron aún durante la emergencia sanitaria.

Mientras, “los de media y larga distancia estuvieron en las rutas hasta el 23 de marzo y la liquidación de sueldo la hacen los 24. Así que en la práctica, sólo un día del mes pasado no pudieron salir a prestar servicios. Y la inactividad existente en el sector -como en muchos otros- no es una decisión del trabajador, sino que está establecido por la norma vigente porque estamos en el medio de una emergencia sanitaria que requiere un aislamiento social preventivo”, concluyó.