Tras el pico de casos de ayer, no hay nuevos contagios de coronavirus en Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó que no se registraron nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas tras haber llegado ayer al pico de casos con 35 activos. Los acumulados a la fecha son 163 desde el inicio de la crisis.

Actualmente hay 34 personas con CoVid-19 en Corrientes, 30 son de Paso de los Libres, 3 de Capital y el restante de Mocoretá. Además 128 ya se recuperaron y una falleció.

De los positivos hay seis personas que están internadas. Cuatro se encuentran clínicamente estables y las otras dos están en terapia intensiva en estado reservado.

Por otra parte hay 1509 personas que están aisladas preventivamente y 13958 que ya se libraron de esa condición.

El Comité de Crisis destaca el trabajo que se realiza en Paso de los Libres, poniendo de relieve el gran esfuerzo que demanda el control de la circulación de virus. Lo que entienden debe servir de ejemplo al resto de la ciudadanía correntina, para que tome todas las medidas de precaución y no abandone por ningún motivo los controles de higiene, distancia social, uso de barbijo y no generar aglomeraciones, dado los peligros que no cumplirlos implica.

