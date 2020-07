Sentí que me moría: desesperación en el robo de un auto con un niño adentro

La mujer que fue asaltada ayer por delincuentes que le robaron el auto y se llevaron a su hijo de 6 años a bordo aseguró hoy que en ese momento sintió que se "moría" y que a pesar de estar fracturada y golpeada corrió atrás del auto "desesperada" y "llamándolo a los gritos".

"Es mi único nene, casi lo pierdo antes de que nazca, sentí que se llevaban todo, no me importó el auto, solo quería a mi nene y al ver que se iba y no me lo dejaban me desesperé, no me importó que tengan armas, sentí que me moría", contó Claudia a la prensa en la puerta de su casa del barrio San José, del partido bonaerense de Almirante Brown.

La mujer recordó que poco después vio venir al niño "sangrando" en la boca, ya que había sido arrojado por los asaltantes del auto: "Es horrible, es horrible vivir así", exclamó llorando.

Tras contar que junto a su marido Rubén trabajan como peluqueros y que ya sufrieron dos veces robos en sus casas, Claudia dijo que deberían "dejar todo" e irse.

"Hoy tenés que agradecer que no te pegaron un tiro, que no se llevaron al nene. Vivimos con miedo, ya estamos acostumbrados en Argentina, hay cada vez más robos, en todos lados, hace dos semanas que está picante, ayer en la comisaría había más presos que policías, no lo podíamos creer", agregó Rubén.

Claudia recordó que, ante el temor de ser asaltada, siempre le inculcó a su pequeño hijo cómo comportarse frente a una situación de inseguridad: "Siempre le dije 'cuando te digo bajá, bajá, porque es que señores malos vienen', pero como el auto es de dos puertas no tenía por dónde".

"Era desesperante, él me gritaba desde adentro y yo le gritaba desde afuera, le empecé a pegar (al delincuente que estaba al volante), a gritar que lo dejara salir, quería a mi nene", concluyó.