A ocho años del Big Bang Sebastián Crismanich

Se cumplen hoy ocho años desde la explosión del Big Bang Sebastián Crismanich. El 10 de agosto del 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, el correntino conseguía la medalla de oro en taekwondo en la categoría hasta 80 kilogramos. Ese día se convirtió en el primero en conseguir una presea de ese color para Argentina, en ese deporte y el único en conseguir la dorada para la delegación en la cita internacional.

El debut de Crismanich en tierras británicas se produjo en la madrugada del 10 (hora Argentina), cuando derrotó al neozelandés Vaughn Scott por 9-5 y avanzó a los cuartos de final. En el segundo combate no tuvo problemas con el afgano Nesar Ahmad Bahawi (9-1) y en las semifinales sufrió un poco más frente al armenio Arman Yeremyan (2-1).

Llegó a la instancia final, el español García Hemme planteó un duelo con la pierna elevada, por eso el argentino buscó permanentemente el ataque, como en todas sus peleas. Fue paciente, no cometió errores en los dos primeros rounds y a falta de veinte segundos para el final del tercero, con un kick (patada) sobre el pecho del español consiguió la diferencia. Así llegó el final y los festejos junto con su entrenador Gabriel Alberto Taraburelli.

Su enterno y Crismanich, eran los únicos, en aquel año, que se tenían plena confianza de que iban a lograr una presea. “Nosotros sabíamos que el objetivo era muy posible poder cumplirlo. Nos dijimos ‘no tenemos techo, vamos a ir a los Juegos Panamericanos y vamos hacer un desastre’. Nos sobraba material y motor para soñar con los Juegos Olímpicos. Además somos un grupo unido, y contamos con el apoyo incondicional de nuestras familias. Sabíamos que no íbamos a estar peleando solos y esa era la ventaja que teníamos con los oponentes”, había reconocido por entonces el correntino.

Actualmente el ex taekwondista se desempeña como detector de talentos y es el presidente de la Federación Correntina de esta disciplina.

En una entrevista que le brindó recientemente Crismanich a Play Deportivo, apuntó acerca de lo que vivió tras la consagración en Londres: “Pasé un shock que duró mucho tiempo. Entendía que era real lo que estaba pasando, pero tenía miedo de despertar, de que simplemente era un sueño. Pero pasaban los meses y seguía viendo personas tan eufóricas. Sentía que me quedaba grande el nombre de campeón olímpico. Sin embargo es algo que soñé durante toda mi vida, desde los ocho años. Me costó mucho decir, lo pude hacer. Después se va madurando la situación y uno lo va asimilando”, contó.

Durante la charla con el medio cordobés, Crismanich también se refirió a un posible regreso: “Me ha pasado soñar muchas noches, muchas siestas y seguramente me va a seguir pasando, de que entro a despuntar el vicio, de ir a un nacional, a un sudamericano o panamericano, pero trato de ser lo más justo u objetivo posible, con todo lo que me sucede a mí y a todo el taekwondo argentino. No estaría bien matar el crecimiento dentro de mi categoría. Por el momento es apoyar a los que hoy vienen creciendo. A los que son titulares y suplentes de la Selección. A los juveniles que uno puede visualizar que pueden llegar a algo grande o que se esfuerzan muchísimo para lograrlo. Mi energía tiene que ser para multiplicar y no con mi egoísmo diciendo puedo seguir consiguiendo cosas. Por eso, hoy tengo que multiplicar eso para otros”, afirmó el campeón olímpico.