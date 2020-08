Hallaron un cuerpo y se investiga si se trata de un chaqueño desaparecido

Prefectura Naval Argentina encontró restos óseos en jurisdicción de la localidad de El Sombrero, departamento de Empedrado en Corrientes y creen que podrían ser del chaqueño Gustavo Barrios (24), quien desapareció el pasado mes de febrero cuando salió a navegar junto con un grupo de amigos, después de pasar la tarde en el banco de arena y cuando se disponían a regresar hacia la costa chaqueña el joven habría caído al agua accidentalmente, de acuerdo a la investigación.

Los padres de Gustavo Barrios dialogaron con Noticiero 9 acerca del hallazgo de restos óseos en el río Paraná en las últimas horas y denunciaron el accionar del fiscal de la causa quien habría dicho que pertenecen al joven desaparecido desde febrero.

“El fiscal lo que hizo es gravísimo”, sostuvo la madre de Gustavo Barrios, Mirta Mambrín. Denunció que el letrado afirmó a los medios que los restos pertenecerían a su hijo “sin tener conocimiento, pruebas y sin estar seguro”. “Eso es algo muy grave y reservado porque ni siquiera yo estaba enterada”, agregó, sosteniendo que debía ser la primera en tomar conocimiento y resaltando que “ni siquiera le dijo al forense, porque el forense todavía no está estudiando eso”.

Además, apuntó al fiscal señalando que “siempre me cerró las puertas, quiso cerrar la causa y me dijo que mida mis palabras”. “Qué raro que el fiscal, que nunca investigó nada, ahora se apura para sacar la foto de mi hijo y decir que ese es el cuerpo”, añadió. De esta manera, Mirta consideró que el funcionario judicial debe “retractarse”, y mencionó que recibió un gran número de llamados preguntando si realmente se trataba de Gustavo.

En tanto, Mirta comentó que en la noche del miércoles, cuando personal de Prefectura Naval halló los restos, se comunicaron directamente desde la fuerza de seguridad, quienes sostuvieron ser los únicos que tomarían contacto con ella para confirmar si se trata de Gustavo, y que desconfíe “de cualquier persona que me llame, sea quien sea”.

Al respecto, explicó que los prefectos “son los que le llevan, los restos, al forense para que ellos a su vez le pasen a la Fiscalía, y eso todavía ni está estudiado”. “Al prefecto le desconcertó también porque no pensó que iba a hacer una cosa tan grave el fiscal”, añadió, sosteniendo que el accionar del fiscal “lo entierra más”.

Mirta Mambrín agregó que “muchos cuerpos se encuentran, pero hasta que no se tenga el ADN, cuyo estudio dura más de dos semanas, no podemos dar falsas expectativas”. “Pido a todos los medios que me están llamando desesperados que se queden tranquilos, porque hasta la última consecuencia voy a ir con este fiscal”, aseveró. Por su parte, el padre de Gustavo, Sergio Barrios, añadió “que se atenga a las consecuencias, y esperemos que se rectifique ante los medios”.

Gustavo Emanuel Barrios salió de su casa para encontrarse con otros cinco amigos, con quienes emprendió un viaje en lancha por el río Paraná hasta un banco de arena, donde pasaron la tarde del sábado 1 de febrero, pero cuando se disponían a regresar el joven cayó al agua, por motivos que aún se desconocen, según declararon los testigos.

Los amigos comentaron a Prefectura Naval de Corrientes que “no se dieron cuenta de que su amigo no estaba en la lancha” y presumen que “habría caído cuando emprendían la vuelta desde el banco de arena”.

