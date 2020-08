Jugador de Sarmiento regresó a Chaco y dio positivo de covid-19

El defensor de Sarmiento, Mauricio Campolongo, dio positivo de covid-19. El futbolista, que reside en Buenos Aires, dio positivo de covid-19 tras el test serológico de rutina (hisopado) que se le practicó a su regreso a Resistencia para comenzar los entrenamientos en septiembre, con vistas a la reanudación de la competencia en el Federal “A”.

De acuerdo a lo señalado por el sitio entretiempo.info Campolongo no presentaba ningún síntoma, y su estado de salud es hasta el momento bueno. Sin embargo, al proceder de una zona con muchos contagios como es el conurbano bonaerense, se le efectuó el control, el que terminó dando positivo, luego de algunos días de espera.

El lateral izquierdo de Quilmes se aisló en uno de los departamentos que el club dispone para los refuerzos, y no tuvo contacto con ninguno de sus compañeros del plantel. A partir de ahora cumplirá los plazos de aislamiento, para poder estar a disposición del cuerpo técnico que conduce Raúl Valdez, en la vuelta a los entrenamientos el próximo 7 de septiembre.

Campolongo es recordado porque en plena cuarentena, cuando aún se encontraba en Resistencia, protagonizó una situación particular junto a otros dos ex integrantes del plantel “decano” (Brian Meza y Mikhail Colombo), ya que fueron detenidos por la policía al ser denunciados cuando efectuaban sus rutinas de ejercicios en un espacio público, situación que no estaba permitida por el aislamiento preventivo. Luego de unas horas de demora en la comisaría los jugadores fueron en dicha oportunidad liberados.

En cuanto a los refuerzos, el “Decano” contrató hasta aquí a cuatro jugadores: el arquero Joaquín Mattalía, proveniente de Almirante Brown; el zaguero Franco Verón, que llega desde Juventud Unida de San Luis; el volante central Claudio Cevasco, que retorna tras su paso de un año por Estudiantes de Río Cuarto; y el polifuncional Ricardo Tapia, que llega desde Desamparados de San Juan.

En tanto los futbolistas que interesan son el lateral derecho Federico Vera y el mediocampista por la izquierda, Lucas Colitto.

Vera jugó la última temporada para Sportivo Las Parejas, pero pertenece a Unión de Santa Fe (Liga Profesional); y Colitto firmó recientemente un contrato de 18 meses con Barracas Central (Primera Nacional), a pesar de lo cual se realizan gestiones para que pueda llegar a préstamo al menos hasta diciembre.

Los que no siguen son: Nicolás Caprio (arquero), Pablo Cuevas, Federico León, Sebastián Hernández y Gerardo Corvalán (defensores), Lucas Oviedo, Gustavo Mbombaj, Brian Meza, Mikhail Colombo (volantes) y Maximiliano Gauto González (delantero).