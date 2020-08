Triunfal presentación de Schwartzman en el Masters

El tenista argentino Diego Schwartzman venció ayer al noruego Casper Ruud por 7-6 (2) y 6-3 en un partido de la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, que marcó su regreso al circuito después de 191 días de inactividad debido al parate forzado por la pandemia de coronavirus, jornada en la que también ganó el marplatense Horacio Zeballos en dobles.

El noveno preclasificado del torneo, que se juega sobre canchas rápidas con premios por 4,2 millones de dólares, se impuso al cabo de 1 hora y 55 minutos de juego sobre el court 17 del complejo tenístico de Flushing Meadows, Nueva York, sede excepcional del Masters de Ohio por la emergencia sanitaria.

Schwartzman, que no jugaba oficialmente desde febrero, cuando cayó en las semifinales de Buenos Aires ante el portugués Pedro Sousa, se enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Reilly Opelka.

El tenista oriundo de Michigan, de 22 años y 39 del mundo, eliminó en la ronda inicial al británico Cameron Norrie, procedente de la clasificación, por 6-3 y 6-4.

El argentino y el estadounidense están 1-1 en el historial personal: Schwartzman le ganó en el Masters 1000 de Canadá 2017 y perdió en el Masters de Miami, el año pasado.

En la jornada de ayer también se presentó el marplatense Horacio Zeballos en dupla con el español Marcels Granollers y venció a la pareja conformada por el indio Rohan Bopanna y el canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 7-6 (7-1).

Zeballos, cuarto en el ranking mundial de dobles, y Granollers (16), debutaron de buena forma contra el doble conformado por el indio Rohan Bopanna (36) y el canadiense Denis Shapovalov (44), para vencer en dos sets tras 1 hora y 25 minutos de enfrentamiento.

El marplatense y el catalán jugarán su siguiente partido ante la pareja estadounidense integrada por Taylor Fritz (124) y Reilly Opelka (142), quienes más tarde superaron a sus compatriotas Jack Sock (126) y Sam Querrey (156) por 6-3, 6-7 (3-7) y 10-6.

El enojo del “Peque”

El tenista porteño Diego Schwartzman se refirió a la salida del torneo de su compatriota, Guido Pella a raíz de que su preparador físico dio positivo en coronavirus.

“Lo que pasó con Pella lo tomé muy mal. No voy a ser hipócrita, hay que decirlo. El 95 por ciento, o casi el 100 por ciento de los jugadores lo tomó muy mal. Hemos tenido un montón de charlas privadas con la gente que organizó los protocolos, con gente de la Usta (la federación estadounidense de tenis), y nos mintieron en la cara”, destacó Schwartzman en la rueda de prensa posterior a su victoria.

“Dijeron que no iba a haber represalias para el que diera positivo. Ya sabemos que no es nada fácil, que se pone en riesgo a todo el torneo en sí y, por supuesto, me podría haber tocado a mí o a cualquiera, como le tocó a Guido. El error acá es que Pella, Dellien y José (Acasuso, coach de Pella) dieron negativo por cuarta vez a los testeos y a Titán (Galván, el preparador físico) no lo volvieron a testear después de haber dado positivo”, señaló el número 13 del mundo.