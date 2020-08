Messi, cada vez más cerca de irse de Barcelona

Superfútbol abrió su edición de este martes con una bomba de Martín Souto: Lionel Messi está cada vez más cerca de irse de Barcelona. El periodista del programa de los mediodías de TyC Sports contó que debido al momento que atraviesa el club y a las últimas decisiones tomadas por la dirigencia, a Messi lo están forzando a irse del club. Se espera que en breve el 10 hable y anuncie su decisión.

"Saben que con todo lo que están haciendo en el ultimo tiempo están casi obligando a Messi a irse del Barcelona", dijo Souto. Y explicó: "Están prescindiendo de grandes futbolistas como Suárez, Rakitic, Vidal. ¿Cuál es la lectura que puede hacer Messi? '¿Yo con este equipo puedo ganar la Champions? Me van a seguir pidiendo ganar la Champions y no tengo cómo...' Es una manera de obligarlo a que tome una determinación que no estaba en sus planes".

Lo cierto es que la tan mentada reestructuración de Barcelona hasta ahora incluye solo la salida de jugadores de enorme jerarquía, pero avanzada edad, y ningún refuerzo de renombre. Ante esto, y el destrato que recibió la mayoría de los que fueron invitados a irse, a Messi el escenario le parece simple: le están embarrando la cancha para que se vaya del club por decisión propia.

La situación actual indica que hasta que Messi no salga a hablar, no se sabrá su decisión definitiva. Por el momento, por su cabeza pasa seguir ganando y siente que Barcelona no está haciendo lo que corresponde para ir a buscar una nueva Champions League. Su amor por el club, la ciudad y su gente se mantiene inalterable, pero la dirigencia presidida por Josep Bartomeu le está minando el terreno y si no cambia nada la Pulga preferiría irse.

¿Cuál es la situación contractual de Messi en Barcelona?

El vínculo de Messi con el Barcelona vence en 2021. Existía una cláusula de salida gratuita al final de cada temporada, pero la letra chica planteaba una obligación para el jugador: que avisara antes de fines de mayo, algo que no ocurrió. Ahora queda la “otra” cláusula, la económica, que es de 700 millones de euros, lo que significaría un dolor de cabeza por las restricciones del Fair Play Financiero. ¿Existirá la posibilidad de negociar un punto medio?

Posibles destinos

Si bien sacar a Messi de Barcelona implicaría mucho más que una simple erogación millonaria, hay algunos clubes dispuestos a hacerlo. Inter y Manchester City son las principales alternativas. Tanto el club italiano como el inglés, que cuenta con Pep Guardiola como entrenador, dato no menor, sueñan con tener al mejor del mundo. En las últimas horas, también Manchester United se anotó en la carrera por contratarlo. Con menos chances aparece la Major League Soccer, de Estados Unidos, liga en la cual varios equipos estarían dispuestos a llevarse a la Pulga.

TyCSports