Yanina Latorre apuntó contra Jimena Grandinetti

Jorge Lanata fue uno de los invitados de "Mujeres", el nuevo ciclo de El Trece, y fue consultado por distintos temas. Una de las preguntas que se le hizo al reconocido periodista fue su opinión sobre Yanina Latorre, quien reiteradas veces dijo que el conductor era su amor platónico, y sorprendió con su respuesta.

"Me encanta Yanina, me parece que es difícil, pero la quiero. Me parece una perra", comentó divertido el presentador de "Lanata Sin Filtro".

Tras sus palabras, Jimena Grandinetti sostuvo: "Yanina dice que vos sos su amor platónico. ¿Tendrías una noche con Yanina Latorre?". Al respecto, el periodista contestó: "No, pero porque tengo otra relación. Soy amigo".

La pregunta de la periodista indignó a la esposa de Diego Latorre, quien luego de escuchar la secuencia televisiva, hizo un fuerte descargo en las redes sociales. Fiel a su estilo, la angelita manifestó: "Esto que acabo de subir fue algo que pasó en el programa de estas mujeres maravillosas. Le quiero decir algo a la chica esta Grandinetti que estuvo totalmente desubicada y fue demás su pregunta. Dije muchas veces que Lanata es mi amor platónico y lo sigo diciendo".

"Reina mía, mínimamente googleate la definición de amor platónico. El amor platónico es una cosa a la que hace referencia un filósofo, Platón, una obra que hizo hace miles y millones de años donde ninguno de nosotros habíamos nacido, en donde habla del amor en su estado más puro, desprovisto de pasión. El amor filosóficamente entendido. Porque las pasiones son materiales, efímeras y falsas", continuó furiosa en sus historias de Instagram.

"Y cuando hablo de amor platónico hablo de amor puro filosófico", dijo Yanina y acto seguido elevó su tono de voz: "No hablo que me quiero garch... a Lanata. ¿Quedó claro?". Para finalizar, puntualizó con ironía: "Fue genial la respuesta de Lanata y te dejó pagando".

Diario Show