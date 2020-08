“Transitamos una etapa crucial de la pandemia y se requiere máxima responsabilidad de la población”

Eduardo Pardo, subsecretario general de la Gobernación, en contacto con medios de comunicación locales, se refirió a la situación que vive Corrientes respecto de la pandemia del coronavirus, la Capital con más de 20 casos acumulados en los últimos cuatro días ha generado cierta intranquilidad en la población.

Al respecto el funcionario expresó: “No hay que alarmarse, el Gobierno trabaja con mucha responsabilidad en la detección, seguimiento de la trazabilidad de los casos, el aislamiento, por lo que reitero no hay motivo para alarmarse, pero sí es fundamental cuidarse, ser responsables y acompañar con el máximo de esfuerzo las medidas que se proponen en ese sentido”.

“El covid-19 es un virus, contra él no hay vacuna, no hay un tratamiento probadamente efectivo y que cure, la mejor herramienta es la prevención, higiene, lavado de manos, mantener la distancia social, no generar aglomeraciones, usar barbijo, es fundamental esto, y salir para cumplir con las actividades necesarias; para los paseos hay lugares y horarios habilitados, tenemos que unirnos en una lucha colectiva, está en juego la vida, sobre todo de aquellos que tienen enfermedades prevalentes, mayores de edad y también es muy peligroso para jóvenes fumadores y es muy importante tener presente que con medidas sencillas podemos evitar el contagio”, agregó.

Contexto nacional

Pardo hizo referencia a la situación a nivel nacional, que entiende sin dudas impacta en el resto del país, sosteniendo, “debemos tener en cuenta que estamos en un momento crucial, atravesando a nivel central del país la instancia de mayor índice de contagios y fallecimientos, las provincias también están con elevado índice de contagios, y eso se da porque el movimiento no se puede restringir, la mayoría de los elementos esenciales para la población provienen de zonas de muy alta circulación del virus, los controles son duros, y las necesidades también, entonces surgen los casos. Por ello es fundamental que acá no generemos ninguna instancia de posibilidades de ingreso al virus”.

Finalmente el Subsecretario General de la Gobernación, expresó, “el Gobernador, todo el Gabinete, el Comité de Crisis y todos los sectores involucrados estamos a tiempo completo luchando contra la pandemia, es necesario la responsabilidad social, necesitamos estar unidos en esta instancia, manteniendo la higiene, usar barbijo, mantener la distancia social, no generar aglomeraciones, en este momento que se pagan los salarios, tenemos toda la red de cajeros funcionando las 24 horas del día, los recursos están, nadie va a quedar sin cobrar, no es necesario concurrir todos juntos, y así en otras actividades, hay que cumplir con todas las medidas preventivas y muy pronto podremos estar disfrutando de una vida sin el peligro de este virus tan cruel”.