“Se me prendió la lamparita en India”

En otra parte de la extensa charla que Yuri Maier tuvo con El Litoral, contó cómo fue que se le ocurrió criar búfalos. “A la especie la conozco por casualidades de la vida, cuando me contratan para competir en la liga profesional de la India. Lo veo ahí al búfalo, no lo había visto nunca en Argentina. Lo vi en la India y es como que se me prendió la lamparita. Imaginate que estos animales viven de lo más bien en selvas como la de Vietnam, o sea que un estero, como los que hay en Corrientes, es un spa para ellos. Son rústicos y fuertes en todo lo que tiene que ver con la hostilidad del clima y el ambiente. Por eso me pregunté por qué no hacerlo en Corrientes, sobre todo con el tema de los bañados, que hay muchos en la provincia”, contó también en su faceta de productor agropecuario.