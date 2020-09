Una comisión ajusta el proyecto de torneo que buscará ser superador

La segunda reunión virtual de los equipos que participan de la zona norte del torneo Federal A, realizada el domingo a la noche, no logró definir un proyecto o formato de competencia que cuente con el aval de la mayoría de los 15 clubes que integran el grupo A del certamen.

Cuando el reloj marcaba más de dos horas de un -por momentos- intenso debate y todo estaba trabado, se resolvió pasar a una especie de cuarto intermedio para este miércoles, cuando volverán a juntarse para buscar aprobar un proyecto superador.

A tal efecto se dispuso la formación de una comisión reducida, integrada por dirigentes de Chaco For Ever y Sarmiento, ambos de Resistencia, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y Unión de Sunchales, que son los encargados de pulir un proyecto para la vuelta a la competencia que conforme a la mayor parte de los clubes, y que será puesto a consideración en la reunión de mañana.

Los dos proyectos que se habían puesto previamente sobre la mesa fueron el de Sportivo Belgrano de San Francisco, apoyado por Boca Unidos, y el de Chaco For Ever.

El escaso, por no decir nulo interés puesto de manifiesto por dirigentes de clubes que hicieron saber sus aspiraciones de no competir (al no haber descensos sus prioridades están enfocadas en el próximo año) hizo que varias instituciones no acompañen el bosquejo de la entidad del interior de Córdoba (dos zonas y que todos arranquen de cero), por lo que sacó ventaja en la última reunión el proyecto elaborado por los chaqueños.

“O se arma un torneo con ventaja para los seis primeros o se arma un hexagonal”, cita Interior Futbolero que dijo durante la reunión el presidente de For Ever, Héctor Gómez, al observar que la posición de los sanfrancisqueños y correntinos se debilitaba.

El club de la vecina orilla propone que los clubes que al momento de la interrupción del torneo se encontraban ocupando zona de clasificación para definir un ascenso (los seis primeros de la tabla de posiciones) a causa de la pandemia por el coronavirus cuenten con algún tipo de ventaja sobre el resto al momento de la vuelta a la competencia.

El proyecto consiste en dividir a los equipos en tres subzonas de 5 integrantes cada una, y que los mismos jueguen por el sistema de todos contra todos a una sola rueda. Los puntos cosechados en el minitorneo se suman a los conquistados en la primera parte del campeonato interrumpido, y los dos mejores promedios totales de cada zona clasifican a un hexagonal por el ascenso.

La principal crítica que recibe es que por la escasa cantidad de partidos (4) resultaría muy difícil que los equipos que tengan ventaja puedan perder sus posiciones por parte de conjuntos ubicados de la mitad de tabla para abajo, por lo que la comisión encargada buscará ajustar el proyecto de For Ever para que cuente con el consenso de la mayoría y pueda ser aprobado.

Una de las salida sería que se jueguen partidos de ida y vuelta en cada subzona (8 juegos, pero 10 fechas), pero la extensión del mismo choca con la limitación de tiempo. La otra es que se divida a todos en dos subzonas (de 8 y 7 equipos), y que se juegue a una sola rueda.

Este miércoles se verá si la tercera es la vencida, y la zona A logra consensuar un proyecto unificado para debatir con los clubes del sur, de cara a la vuelta de la actividad con fecha tentativa para noviembre. Sin embargo, la particular situación sanitaria pone un manto de duda e incertidumbre, incluso con la vuelta a los entrenamientos, propuesta por los norteños para el 28 de septiembre, aunque deberá ser oficializada el 15 en la reunión de la que participarán los dirigentes de toda la categoría, más las autoridades del Consejo Federal.

(RP)