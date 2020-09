Planta textil: por el foco de infección, solicitan un control sanitario

La planta textil Tipoití se encuentra comprometida desde fines de agosto por un brote de covid-19 que derivó en la realización de varias tandas de hisopados, que confirmaron al menos 51 casos. En este marco, la empresa convocó al personal (con hisopado negativo) a que se presente a sus lugares de trabajo, pero los trabajadores solicitaron una prórroga debido a que muchos de ellos todavía no completaron la etapa de aislamiento prescrita y algunos esperan los resultados de sus últimos análisis.

Por su parte, la empresa alegó contar con la autorización pertinente del Comité de Crisis. “Teniendo en cuenta que las directivas impartidas por los mismos son para resguardar la salud, se resuelve reanudar las actividades en la fábrica”, indicaron desde la firma en un comunicado.

En tanto que uno de los delegados expresó a El Litoral: “Es una situación muy preocupante la que estamos viviendo los trabajadores, porque los organismos públicos nos hablan de los cuidados que debemos tener, pero hoy Tipoití es el principal foco de infección y sin embargo nos convocaron a trabajar, siendo que todavía no completamos el período de aislamiento. Además, tampoco nos informaron los protocolos sanitarios que se establecerán”.

En la jornada de ayer se reincorporaron algunos trabajadores del área de mantenimiento, pero algunos empleados se encontraban esperando los resultados del hisopado y por prevención decidieron no asistir, “hasta tanto se garanticen y demuestren condiciones sanitarias y laborales que tutelen la integridad psicofísica y la dignidad de los operarios”, detallaron en un comunicado. Además, una mujer manifestó a El Litoral: “Mi esposo se hizo el hisopado porque llamó al 107, y nos entregaron un acta donde nos obligan a todos a hacer un aislamiento por 14 días. No comprendemos porqué a los que le hicieron el testeo en la fábrica no les entregaron esa acta”.

Los trabajadores también piden explicaciones al Ministerio de Salud Pública acerca de la situación epidemiológica del lugar y las medidas preventivas que deberían implementar.

(MS)