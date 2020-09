Pide no ser juzgado por golpear a su pareja

En el inicio de un juicio por violencia de género, el Tribunal Oral Penal de Mercedes se enteró de que el imputado continúa en pareja con la víctima, con quien se habría “reconciliado” y tuvieron otro hijo.

Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa caratulada como “lesiones graves dolosas, doblemente agravadas por la relación de pareja con la víctima y cometidos contra una mujer mediando violencia de género”, se declaró abierto el debate.

La defensa del imputado solicitó dejar planteada la suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido alegando que el individuo carece de antecedentes penales; además, ofreció una compensación económica de $10.000 en cinco cuotas consecutivas de $2.000.

También pidieron que el imputado haga tareas comunitarias en la Municipalidad de Solari, así como un tratamiento psicológico en virtud de la pericia obrante en la causa; también por la circunstancia de que han vuelto a formar familia, es decir, la víctima y el victimario han tenido otro hijo.

Teniendo en cuenta la reunión entre víctima y victimario, la defensa pidió al tribunal que se conceda el derecho a la suspensión de juicio a prueba.

El tribunal, compuesto por los jueces Jorge Troncoso, Raúl Silvero e Ignacio Muschetti, se expidió ante lo solicitado por la defensa, expresando que, al momento de plantear las pruebas, esta no alertó que iba a solicitar la suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido, ya que no concurrió a la audiencia multipropósito en la que se evalúan todas las pruebas y las cuestiones que hay hasta ese momento.

En consecuencia, el tribunal no previó que fuera citada la supuesta damnificada, “que debería estar presente y es quien debería, además, oír”. Además de ser interrogada tanto por el tribunal como por el ministerio fiscal, y a su vez por prioridad se le requiere su conformidad o no respecto de este instituto a fin de no entorpecer esta elección.

Por esta situación, el tribunal suspendió la audiencia y la víctima será citada en la próxima audiencia a fin de ser escuchada y para que se expida al respecto de la viabilidad de la propuesta.

De acuerdo a la investigación, el hecho sucedió el 24 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 3:30, en un domicilio de la vecina localidad de Mariano I. Loza, cuando el imputado discutió con su pareja, la tiró al suelo, le pegó en la cara y en la cabeza, primero con la mano abierta y después con el puño cerrado, ocasionándole graves lesiones.

Según consta en el expediente del examen médico realizado en el Hospital Las Mercedes, la mujer presentaba varias lesiones, como fractura de tabique nasal y pérdida de pieza dentaria -incisivo-, y lesión de carácter grave.

