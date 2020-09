Vaz Torres: “Argentina necesita bajar la presión fiscal y un nuevo esquema de gestión federal”

El senador provincial y exministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, analizó la coyuntura nacional y consideró que el país necesita de manera urgente avanzar con una reforma fiscal, para disminuir la presión tributaria y consensuar un nuevo esquema de gestión federal con los gobiernos provinciales.

Al mismo tiempo, consideró, debe analizarse una reforma laboral que garantice más empleo, sin descuidar al trabajador, la eficientización de la inversión en programas sociales (de modo que genere un reintegro de recursos) y definir un plan de gobierno que garantice la certidumbre a los sectores dispuestos a invertir en el país.

“Lo primero es una profunda reforma fiscal, no podemos seguir así. Esto es un remiendo del remiendo. Debemos avanzar en una drástica reducción de impuestos, de cantidad y de monto de impuestos”, señaló Vaz Torres y agregó: “No se puede seguir aumentando la presión sobre los mismos que tributan desde siempre; debemos ampliar la base tributaria y sumar nuevos contribuyentes”.

“En segundo lugar, es necesario trabajar sobre una reforma laboral. No hay que tener miedo a discutir este tema; con la actual legislación no sólo no estamos generando nuevos empleos, sino que se siguen perdiendo puestos de trabajo registrados”, explicó el senador. “Basta de mentirle al trabajador; con este esquema, la desocupación a nivel país llega hoy al 13%, el nivel más alto en los últimos 15 años”, puntualizó y agregó: “Argentina es el país con mayor desempleo juvenil en la región; si eso no es condicionar el presente y el futuro, no estamos viendo la realidad”.

“En tercer lugar, se debe convocar a los líderes de las provincias, los dirigentes y establecer un esquema de gestión diferente de la República, en el corto plazo. Identificar cuál es el mapa real de la situación de cada provincia, cuáles son los condicionantes y las potencialidades reales”; puntualizó.

“En Corrientes seguimos pagando el impuesto a la distancia; tenemos la materia prima pero los centros de industrialización están en otras partes del país”, señaló el exministro y apuntó: “Si tenemos la hidrovía, por ejemplo, definamos el financiamiento de dos o tres puertos para sacarle provecho”.

“Tenemos que comunicarnos mejor, este a oeste, es vital para desarrollarnos; debemos abordar en profundidad la situación asimétrica de las provincias en materia de infraestructura”, remarcó.

Finalmente, consideró que es imprescindible avanzar en la eficientización de la inversión social, que representa más del 60% del presupuesto nacional. “Hay una realidad acuciante y el único ingreso de recursos es la emisión monetaria y es muy peligroso. Si ayudamos a alguien hay que sobrellevar la situación con un mecanismo de inversión social; sin financiamiento genuino, es un camino al precipicio, y ahí es donde debería aparecer la certidumbre”, explicó.