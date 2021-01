La ET Santa Catalina retoma el servicio parcialmente

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), informa que la Estación Transformadora Santa Catalina (Transnea) logró poner en servicio a los Transformadores de Potencia 1 y 2, y a otro Transformador que se encontraba de reserva en dicha ET.

Ver más: El incendio inutilizó dos transformadores de Transnea y el corte de energía seguirá

Esta entrada en servicio parcial de la ET Santa Catalina, más las transferencias de la demanda faltante a las ET Corrientes Este y la ET Sarmiento, permitieron restablecer el servicio eléctrico en forma paulatina en las zonas afectadas por el incendio de la ET esta mañana. Proceso que culminó a las 17,30 hs con la normalización completa.

Hasta el momento no se informó el tiempo que demandaría el reemplazo de los dos Transformadores afectados por el fuego.