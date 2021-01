Organizaciones peronistas lanzaron un nuevo espacio de cara a las internas

Con un fuerte llamado a la participación activa en las internas del Partido Justicialista (PJ) de Corrientes, las organizaciones políticas y sociales Descamisados, Movimiento Evita y Martín Fierro lanzaron un nuevo espacio provincial. La presentación se realizó de manera presencial y se siguió en simultáneo por teleconferencia. Contiene a jóvenes, profesionales, productores de la economía popular, universitarios, trabajadores organizados y disidencias, y surge como una nueva alternativa “para conducir los destinos del PJ y aportar a la victoria del peronismo correntino”, aseguraron.

Fue encabezado por la concejal de la Capital, Magdalena Duartes; la exdiputada nacional, Araceli Ferreyra; la responsable provincial del movimiento Evita, Verónica Molina; el responsable provincial de Descamisados, Marcelo Molina; el responsable provincial de Martín Fierro, Sebastián Olivera; el responsable de JP de Descamisados, Sebastián Molina; el exconcejal de Bella Vista, Gustavo Oviedo; Mercedes Percíncula, secretaria política de la Martín Fierro en Virasoro; entre otros dirigentes y afiliados y afiliadas.

En la ocasión también participó el interventor Julio Sotelo, a quién se le planteó la necesidad de garantizar efectivamente las elecciones para cargos partidarios y electorales el 21 marzo próximo. “No vamos a legitimar acuerdos de superestructura que sólo aglutinen intereses sectoriales sobre lo colectivo y que no son representativos de las demandas populares, con la profundidad que este tiempo requiere”, expresa el documento elaborado. “Queremos encabezar las listas, como encabezamos la resistencia en la calle los últimos cuatro años de macrismo, y no ser un relleno. En la medida en que nuestro partido no tenga la representatividad de todos los sectores, del más grande al más pequeño, vamos a seguir perdiendo elecciones”, ratifican. Remarcaron que este sector inscribirá su lista interna y convocan a otros sectores a sumarse.