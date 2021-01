Moria Casán hizo una fuerte acusación contra Nacha Guevara

Durante el Cantando 2020 quedó en evidencia que Moria Casán y Nacha Guevara no se podían ni ver las caras: cuando Nacha hablaba o daba una devolución, Moria hacía gestos de desaprobación, se mordía los labios o se tapaba los oídos para no escucharla, pero nadie supo por qué había esa rispidez entre las dos famosas. En las últimas horas, Casán decidió contar su verdad.

La “One” confesó que Nacha ejerció violencia física con ella cuando participaron de una obra de teatro antes de la pandemia. “Lo que hizo en La Gran Depresión no tiene nombre, pero no me arrepiento de haberla ayudado o haberla propuesto de que me reemplace en Incorrectas cuando nadie la quería por mala y por hincha pelotas que es. No pude creer su maltrato hasta que un día ejerció violencia conmigo. Podría haberla denunciado o pegarle en el escenario, me fui como si nada porque entendí que es una mujer violenta”, expresó.

Casán, que tiene poco filtro a la hora de hablar, sostuvo que Guevara hace todo lo contrario a lo que pregona. “Es terriblemente sensible e insegura. Nunca conocí una persona con la fragilidad de ella. Dijo que tenía que aprender de mí porque era una maestra. Me tiene una gran admiración”, afirmó en el programa Espléndidos e infidentes (AM 990).

La capocómica agregó que ella hizo entrar a Nacha en trabajos que la hicieron ganar dinero, pero dejó entrever que el conflicto que tuvieron en La Gran Depresión “la colmó” y habría sido uno de los detonantes de la pelea.

Según relató, Nacha casi le rompe la mano. “Lo digo porque no tengo por qué tapar lo que hizo una persona que está mal y no es normal. No pude creer que alguien que se manda el montaje de la meditación después hace una cosa así; hace algo que no tiene nada que ver con lo que dice. Es una apócrifa, una mopa”, apuntó.

“Una violencia ejercida de una manera manual muy fuerte que me tomó por sorpresa. Al otro día fui como si nada y así quedó. La obra luego terminó por la pandemia”, aclaró.

La Nación