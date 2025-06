La nieta de Carlos Menem estalló contra Zulemita: "¿ella cuándo levantó una pala?"

La puja legal por la sucesión de Carlos Menem sigue sin resolverse, en parte debido a lo complicado del status de cada posible heredero. A la cabeza del grupo se encuentra Zulemita Menem, hija diligente del expresidente que pensó que dividiría la fortuna del riojano con su medio hermano chileno, Máximo Menem, pero todavía tiene que lidiar con los reclamos de Carlos Nair Menem y Antonella, hija de Carlos Menem Jr.

Así fue como el 19 de junio pasado Zulema Menem apuntó contra su hermano Carlos Nair y su sobrina Antonella, por quienes dijo no sentir "ningún tipo de afecto".

Este lunes Antonella levantó el guante en el programa de radio "Se terminó la joda", donde afirmó: "esto es algo que dijo desde que yo tengo siete años. Tanto hablar mal de mi madre como hablar mal de mí, el decir que yo no soy hija de Carlitos, que puedo ser hija de cualquiera de la familia, tanto Menem o Yoma".

Antonella insistió en su charla con Fede Flowers y La Criti que tanto Zulema Menem como su madre, Zulema Yoma, "se negaron" a participar del test de ADN para dar por zanjada la cuestión de la paternidad.

El que no se negó fue Carlos Menem (padre).

"Cuando se hicieron los dos ADN extra judicial por parte de madre y padre de ambos lados, dio un 99,99% de abuelismo. Se vio que yo era la hija de Carlitos. Luego mi abuelo se presentó ante la Justicia y dijo ‘ella es mi nieta'. La señora Zulema Yoma se presenta e impugna lo que mi abuelo dijo y dijo que él en realidad no era mi abuelo, sino que podría ser mi padre”, relató.

Hace años que Antonella busca reconstruir su árbol genealógico, pero lo que realmente encendió la polémica en las últimas horas fue que Zulema Menem, su tía, los tratara a ella y a Carlos Nair de "vagos".

"Yo trabajo desde que tengo 13 años. Yo trabajaba en una sanguchería y me acuerdo de que mi mamá me iba a buscar y que no quería que trabajara, pero yo quería trabajar porque a mí me encantaba trabajar. Nadie me mantuvo, nadie me ayudó, yo ayudaba a mi abuela con mi mamá, pero yo laburé toda la vida, hasta el día de hoy sigo laburando. Y esta mujer, ¿cuándo levantó una pala, si vivió toda la vida de arriba?", sentenció.

"Yo a mi abuelo lo vi cuando tenía siete años, que fue cuando me hice un ADN. Luego lo empecé a ver cuando tenía 10 años al Hotel Presidente, como cuatro veces. Después lo vi cuando estuvo preso en la Quinta de Olivos, que me regaló una pulsera de oro para mis 15 años", recordó la mujer.

"Me lloraba mi abuelo cada vez que me veía, porque siempre las veces que yo lo vi en el Hotel Presidente y todo, no era más de media hora, siempre había un custodio o el secretario privado escuchando todo lo que yo decía. Si yo lo llamaba por teléfono, cambiaban los números de teléfono, no me dejaban verlo. Siempre fue así", aseguró.

FUENTE: minutouno.com